بدون حرمان.. ريجيم البقول للتخلص من الوزن الزائد لمدة 7 أيام

إذا كنت ممن يشعرون سريعا بالجوع يمكنك الاعتماد على نظام غذائى يعتمد على تناول البقول والحبوب التى تساعد على إنقاص الوزن ومنحك الشبع لفترة أطول لغناها بكم كبير من الألياف.
وإليكم ريجيم البقول لـ 7 أيام حسب موقع بولد سكاى الهندى والذلى يساعد على تحويل الجسم لمكينة لـ حرق الدهون.
الإفطار الساعة الثامنة صباحا :
3ملاعق من البليلة مع اللبن خالى الدسم
أو
3 ملاعق فول بالليمون+ ربع رغيف عيش بلدى
بعد ساعتين
كوب قرفة بالجنزبيل
الساعة الرابعه عصرا..
أو
شريحتان لحم مشوى أو شريحتان من البانيه المشوى أو شريحتان من فيليه السمك المشوى+ طبق سلاطة خضراء
بعد ساعتين ..
كوب من المريمارية والنعناع
العشاء
كوب من الشوفان باللبن خالى الدسم
+ثمرة فاكهة