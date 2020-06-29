بدون حرمان.. ريجيم البقول للتخلص من الوزن الزائد لمدة 7 أيام

3ملاعق من البليلة مع اللبن خالى الدسم

أو







شريحتان لحم مشوى أو شريحتان من البانيه المشوى أو شريحتان من فيليه السمك المشوى+ طبق سلاطة خضراء







بعد ساعتين ..





كوب من المريمارية والنعناع





العشاء

