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مرأة

احذرها.. ٦ أطعمة مضرة لمرضى القلب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة المضرة على مريض القلب.

اطعمة مضرة لاصحاب  أمراض القلب:
1-تجنب اللحوم المصنعة مثل السجق واللحوم الباردة،وحتى الاصحاء عليهم تجنبها فقد بينت الدراسات أن تناولها بانتظام يزيد من خطر الإصابة بامراض القلب بنسبة 42بالمئة والسكري بنسبة 19 بالمئة.

2- الأطعمة خاليه الدسم:لان الشركات تقوم بإضافة مزيد من السكر إليها لتعويض المذاق وهو ما ينعكس على مريض السكر،لذا من الافضل اختيار المنتوجات قليلة الدسم وليست الخالية تماما الا إذا كانت خالية من السكر والدسم معا .
3-- الحلويات المصنعة:قد يحتوي لوح واحد من الشيكولاتة على 8ملاعق سكر وهو خطر شديد جدا على مريض السكر ومثلها النوجا وكل حلوى مصنعة .

4--الاكلات السريعة :لان كل ما تحتويه هو دقيق ابيض ودهون ضارة والكثير من الملح و السكر.

5-- القهوة الخاصة:مثل قهوة مضاف اليها كرمال أو القهوة الباردة المحلاة أو اللاتية كلها معباءة بالسعرات الحرارية التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة،لذا من الافضل شراء حبوب البن وطحنها حتى نتأكد من صحتها.

6-المشروبات الغازية:فهي اكبر خطر على مريض القلب والسكر.
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