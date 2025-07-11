قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخلي عنها بعد 20 عاما.. قصة خلع الأحذية في هذه المطارات
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
المقرر الأممي المعني بالفقر: حكومة نتنياهو جعلت الحياة في غزة مستحيلة
حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو
شقق بمقدم 50 ألف جنيه بسكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
من كوالالمبور .. روبيو: التواصل مع الصين ضرورة استراتيجية لتفادي التصعيد
خطة متكاملة وانطلاقة قوية.. الزمالك يبدأ مشروع فيريرا بـ5 تعاقدات مؤثرة
استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات بين مصر والصين | تفاصيل
للعاملين الدولة.. متى يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين؟
إذاعة جيش الاحتلال: 890 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة
موعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية
كيشو يعلن اعتزال المصارعة: القرار الأصعب في مشواري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأقصر فى قلب الحدث.. كسوف كلي للشمس خلال هذا الموعد

كسوف كلي للشمس
كسوف كلي للشمس
أمينة الدسوقي

تشهد مصر فى  الثاني من أغسطس 2027، سوف كسوف كلي نادر للشمس، يستمر لأكثر من ست دقائق، وهي مدة أطول من أي كسوف أرضي منذ عام 1991 ولن يتكرر حتى عام 2114.

كسوف كلي للشمس 

مصر ، بسمائها الصافية شبه المضمونة ومعالمها التاريخية الشهيرة، هي الوجهة الأمثل لمشاهدة هذا المشهد السماوي. 


كسوف الشمس الكلي 2027 رحلة سماوية

يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يكون القمر في خط مستقيم تماما بين الأرض والشمس، مُلقيا بظله الذي يظلم النهار لبضع دقائق. 

على الرغم من أن الشمس أكبر من القمر بـ 400 مرة، إلا أن بُعدهما عن الأرض يجعلهما يبدوان بنفس الحجم، مما يُحدث تأثيرا بصريا مذهلًا. خلال الكسوف الكلي، يُصبح هالة الشمس المتوهجة مرئية، مُقدمة مشهدًا خلابا لا يُضاهى.

يُعد خسوف عام ٢٠٢٧ استثنائيا من حيث مدته ووضوحه، حيث سيعبر ظل القمر عشر دول، لكن مصر تتميز بطقسها الصافي وطول فترة الكسوف الكلي، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الكسوف.

أين يمكنك رؤية الكسوف؟

مسار الكسوف الكلي للشمس سيكون ضيق نسبيًا، ويمتد عبر أجزاء من ثلاث قارات، في 2 أغسطس 2027، سيغطي ظل القمر عشر دول  إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، اليمن، والصومال.

ولكن إذا كنت تبحث عن سماء صافية وأطول إطلالة ممكنة، فإن مصر هي الخيار الأفضل بالنسبة لك.

الأقصر  في قلب الحدث

تجمع مصر بين ظروف مشاهدة مثالية وثراء ثقافي، وعليه ستكون أفضل الأماكن لمشاهدة كسوف الشمس عام ٢٠٢٧
الأقصر ، حيث أنها مدينة أثرية على ضفاف النيل، تشهد كسوفًا كليًا لمدة ست دقائق حوالي الساعة الواحدة ظهرًا.

ويعد كسوف عام 2027 باتصالات وذكريات أقوى، حيث تخطط العديد من المواقع على طول المسار لأحداث خاصة، ستبث الأقصر مباشرة من معابد الكرنك القديمة، بينما ستستضيف قادس ورش عمل علمية تعليمية لإلهام العقول الشابة.

كوم أمبو صفاء المعبد

يمكن أيضا رؤية كسوف الشمس من خلال كومأمبو حيث المعابد الواقعة على ضفاف النيل، والتي لا يزورها الكثيرون، توفر لك أكثر من خمس دقائق من الكسوف الكلي مع حشود أقل، حيث يمكنك الاستمتاع برحلة بحرية على متن قارب "دهبية"، وهو قارب شراعي تقليدي، لتجربة فريدة من نوعها لمشاهدة الكسوف تحت ظل القمر.

كسوف كلي نادر للشمس ظل القمر مصر مشاهدة كسوف الشمس كوم أمبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

الأهلي

الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد

ترشيحاتنا

تأمين بني سويف

بني سويف.. إجراءات لحل مشكلة الزحام على التأمين الصحي بالعيادة الشاملة

رئاسة مركز ومدينة بيلا

حوار مجتمعي لمناقشة تعديل المخطط التفصيلي لـ بيلا بكفر الشيخ.. الأحد

دواجن ارشيفيه

استقرار أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

بالصور

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد