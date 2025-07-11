الأقصر فى قلب الحدث.. كسوف كلي للشمس خلال هذا الموعد

تشهد مصر فى الثاني من أغسطس 2027، سوف كسوف كلي نادر للشمس، يستمر لأكثر من ست دقائق، وهي مدة أطول من أي كسوف أرضي منذ عام 1991 ولن يتكرر حتى عام 2114.

كسوف كلي للشمس

مصر ، بسمائها الصافية شبه المضمونة ومعالمها التاريخية الشهيرة، هي الوجهة الأمثل لمشاهدة هذا المشهد السماوي.



كسوف الشمس الكلي 2027 رحلة سماوية

يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يكون القمر في خط مستقيم تماما بين الأرض والشمس، مُلقيا بظله الذي يظلم النهار لبضع دقائق.

على الرغم من أن الشمس أكبر من القمر بـ 400 مرة، إلا أن بُعدهما عن الأرض يجعلهما يبدوان بنفس الحجم، مما يُحدث تأثيرا بصريا مذهلًا. خلال الكسوف الكلي، يُصبح هالة الشمس المتوهجة مرئية، مُقدمة مشهدًا خلابا لا يُضاهى.

يُعد خسوف عام ٢٠٢٧ استثنائيا من حيث مدته ووضوحه، حيث سيعبر ظل القمر عشر دول، لكن مصر تتميز بطقسها الصافي وطول فترة الكسوف الكلي، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الكسوف.

أين يمكنك رؤية الكسوف؟

مسار الكسوف الكلي للشمس سيكون ضيق نسبيًا، ويمتد عبر أجزاء من ثلاث قارات، في 2 أغسطس 2027، سيغطي ظل القمر عشر دول إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، اليمن، والصومال.

ولكن إذا كنت تبحث عن سماء صافية وأطول إطلالة ممكنة، فإن مصر هي الخيار الأفضل بالنسبة لك.

الأقصر في قلب الحدث

تجمع مصر بين ظروف مشاهدة مثالية وثراء ثقافي، وعليه ستكون أفضل الأماكن لمشاهدة كسوف الشمس عام ٢٠٢٧

الأقصر ، حيث أنها مدينة أثرية على ضفاف النيل، تشهد كسوفًا كليًا لمدة ست دقائق حوالي الساعة الواحدة ظهرًا.

ويعد كسوف عام 2027 باتصالات وذكريات أقوى، حيث تخطط العديد من المواقع على طول المسار لأحداث خاصة، ستبث الأقصر مباشرة من معابد الكرنك القديمة، بينما ستستضيف قادس ورش عمل علمية تعليمية لإلهام العقول الشابة.

كوم أمبو صفاء المعبد

يمكن أيضا رؤية كسوف الشمس من خلال كومأمبو حيث المعابد الواقعة على ضفاف النيل، والتي لا يزورها الكثيرون، توفر لك أكثر من خمس دقائق من الكسوف الكلي مع حشود أقل، حيث يمكنك الاستمتاع برحلة بحرية على متن قارب "دهبية"، وهو قارب شراعي تقليدي، لتجربة فريدة من نوعها لمشاهدة الكسوف تحت ظل القمر.