كسوف القرن| الأقصر تغرق في الظلام والشمس تختفي من السماء

تشهد سماء مصر في 2 أغسطس 2027 حدث فلكي استثنائى من النادر تكراره، حيث ستغرق مدينة الأقصر في ظلام دامس نتيجة كسوف كلي للشمس هو الأطول في القرن الحادي والعشرين، في مشهد يتوقع أن يجذب أنظار العالم وعشاق الظواهر الكونية.

أطول كسوف كلي للشمس في القرن

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن الكسوف الكلي المرتقب سيستمر لمدة تتجاوز 6 دقائق و20 ثانية، وهي مدة غير مسبوقة في القرن الحالي، حيث أن معظم حالات الكسوف الكلي لا تتجاوز عادة ثلاث دقائق، هذا الطول الاستثنائي للظاهرة يجعل منها واحدة من أهم الأحداث الفلكية على مستوى العالم في هذا القرن.

الأقصر على موعد مع الظلام الكامل

وتعد مدينة الأقصر من أفضل المواقع عالمياً لمشاهدة الكسوف الكلي، إذ ستحجب الشمس بالكامل عن المدينة لمدة تصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، يتحول خلالها النهار إلى ليل، في عرض سماوي مهيب ينتظر أن يخطف الأنفاس ويثير دهشة كل من يشهده.

رؤية مميزة في مناطق أخرى من مصر

بالإضافة إلى الأقصر ستتمكن مناطق مصرية أخرى من رصد الظاهرة، مثل محافظة أسيوط وواحة سيوة، مما يتيح للمهتمين بالفلك فرصة استثنائية لمتابعة الحدث من أماكن متعددة داخل البلاد.

السياحة الفلكية في مصر على موعد على انتعاشه

يتوقع خبراء السياحة والفلك أن يسهم هذا الحدث في استقطاب آلاف السائحين من مختلف أنحاء العالم إلى مصر، خصوصًا إلى مدينة الأقصر، التي ستوفر رؤية مثالية للظاهرة، ومن المنتظر أن يشكل الكسوف الكلي دفعة قوية لـ السياحة الفلكية في مصر، باعتبارها وجهة رئيسية لرصد هذا المشهد الفريد.