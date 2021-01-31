دراسة جديدة: أوميجا 3 تحمي من الموت بسبب كورونا

كشفت دراسة جديدة، أن ارتفاع مستويات أوميجا 3 في الدم قد يقلل من خطر الوفاة بسبب عدوى كوفيد -19، وتوجد 3 بشكل خاص فى الأسماك والمأكولات البحرية والمكسرات. أوميجاالأسماك





ووفقا لما جاء فى موقع " hindustantimes " فإن الأشخاص الذين يمتلكون مؤشر " فإن الأشخاص الذين يمتلكون مؤشر أوميجا 3 أعلى لديهم احتمالية أقل للوفاة بسبب Covid-19.





ونشر باحثون من معهد أبحاث الأحماض الدهنية (FARI) والمتعاونون في مركز Cedars-Sinai الطبي في لوس أنجلوس ، وفي مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا أول دليل مباشر على أن ارتفاع مستويات أوميجا 3 في الدم قد يقلل من خطر الوفاة من Covid-19 عدوى وذلك ب مجلة Prostaglandins وLeukotrienes وEssential Fatty Acids.





وهناك العديد من الأوراق البحثية في الأدبيات الطبية التي تفترض أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يجب أن يكون لها آثار مفيدة في المرضى المصابين بعدوى Covid-19، ولكن حتى الآن، لم تكن هناك دراسات تمت مراجعتها من قبل الأقران تدعم هذه الفرضية.





وتضمنت هذه الدراسة مائة مريض تم إدخالهم إلى المستشفى مع Covid-19 وتم تخزين عينات الدم الخاصة بهم، تم الحصول على النتائج السريرية لهؤلاء المرضى وتم تحليل الدم لمؤشر أوميجا 3 (O3I ، مستويات غشاء خلايا الدم الحمراء EPA DHA) في OmegaQuant Analytics (Sioux Falls، SD). توفي أربعة عشر من المرضى.





وكان الخطر النسبي للوفاة أعلى بنحو أربعة أضعاف في أولئك الذين لديهم O3I أقل (& lt ؛ 5.7 في المائة) مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى بمعن اخر ارتفاع نسبة اوميجا 3 بشكل طبيعي في الجسم حمى الاشخاص من وفاة بسبب فيروس كورونا.





وقال دكتور أراش آشر ، المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة "على الرغم من عدم استيفاء عتبات الأهمية الإحصائية القياسية ، فإن هذه الدراسة التجريبية تشير بقوة إلى أن هذه الأحماض الدهنية البحرية المتاحة تغذويًا قد تساعد في تقليل مخاطر النتائج السلبية في Covid 19 مريضا .. من الواضح أن هناك حاجة لدراسات أكبر لتأكيد هذه النتائج الأولية ".





وأظهر آخرون أن انخفاض مؤشر أوميجا 3 قد يكون مؤشرا قويا للوفاة من COVID-19، على الرغم من أن هذا مشجع للبحث ، فمن الواضح أنه يحتاج إلى تكرار النتائج ".



