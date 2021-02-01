علاج منزلي لألم أسفل الظهر.. أفضل مرهم ومسكن وأعشاب غير متوقعة

يبحث كثيرون عن علاج منزلي لألم اسفل الظهر ليتمكنوا من التخلص من الالم بدون الذهاب للطبيب وممارسة حياتهم بشكل طبيعي حيث ان مثل هذه الالام تجعل الانسان غير قادر على القيام بأشياء كثيرة ومتعددة.

نعرض لكم ابرز طرق علاج الام اسفل الظهر الطبيعية والطبية خاصة عند النساء.





أفضل مرهم لعلاج آلام أسفل الظهر

وينصح الاطباء بعدم استخدام الدواء بشكل عشوائي لذا يجب البحث عن أفضل مرهم لعلاج الام اسفل الظهر حتى يتم التخلص من الام بسرعة.

قد تساعد كريمات الجلد أو المراهم أو البقع عندما تشعر بالتيبس والتقرح والتوتر،و تحتوي العديد من هذه المنتجات على مكونات مثل المنثول أو الكافور أو الليدوكائين أو الكابسين والتي يمكنها تبريد المنطقة المصابة أو تسخينها أو تخديرها.

ضع الكريمات في مكان الالم اطلب من شخص ما أن يطبقه إذا كنت تواجه مشكلة في الوصول إلى المنطقة المصابة.





علاج آلام الظهر بالاعشاب

مازالت هناك حاجة الى اجراء المزيد من الدراسات حول علاج الام الظهر بالاعشاب ولكن بعض الابحاث توصلت الى مجموعة من الاعشاب التى تساعد فى في علاج الام الظهر منها زيت اللافندر والفلفل الأحمر الحار.

وجدت مراجعة كوكرين للدراسات أن الفلفل الحار يخفف الألم أكثر من الدواء الوهمي كما وجدت هذه المراجعة أدلة معتدلة على أن مخلب الشيطان ، ولحاء الصفصاف الأبيض ، و السنفيتون ، و زهرة العطاس البرازيلية ، وزيت اللافندر ويمكن استخدام هذه النباتات لعمل مساج.

عند استخدام مكمل عشبي أو مستحضر موضعي ، تأكد من مناقشته مع مقدم الرعاية الصحية ويمكن أن يساعد ذلك في منع التفاعلات السلبية مع أدويتك الأخرى وتحديد ما إذا كان مناسبًا لك بناءً على تاريخك الطبي.

يعد العلاج بالمياه المعدنية أحد أقدم العلاجات لتخفيف الآلام ، وهو شكل من أشكال العلاج المائي الذي يتضمن الاستحمام في المياه المعدنية أو الماء الدافئ، لا يزال هذا النوع من العلاج شائعًا في أوروبا لعلاج آلام العضلات والعظام.

بعض الدراسات البحثية وجدت مراجعة أجريت عام 2019 للدراسات أنها قد تخفف الآلام وتحسن الوظيفة، الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب يجب ألا يستخدموا العلاج بالمياه المعدنية إلا تحت إشراف مقدم الرعاية الأولية.

الهدف من العلاجات الطبية هو تقليل الألم ، لكن هذه العلاجات لا تغير المصدر الأساسي للألم، سيصف الطبيب عادةً العلاجات الطبية جنبًا إلى جنب مع برنامج العلاج الطبيعي أو أي نظام آخر.





أفضل مسكن لآلام الظهر

تعد الأقراص غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID) ، مثل الإيبوبروفين أفضل مسكن لالام الظهر وتتوفر أنواع عديدة للشراء من الصيدليات أو محلات السوبر ماركت بدون وصفة طبية.

لكن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ليست مناسبة للجميع ، لذا حدد المربع أو النشرة لمعرفة ما إذا كان يمكنك تناول الدواء أولًا و تحدث إلى صيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

إذا كنت لا تستطيع تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، فقد تساعدك الأدوية البديلة مثل الكوديين، هذا مسكن أقوى للألم يجب استخدامه بشكل مثالي لبضعة أيام فقط ، حيث يمكن أن يسبب الإدمان إذا تم استخدامه لفترة أطول.

لا ينصح باستخدام الباراسيتامول بمفرده لألم الظهر ، ولكن يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع مسكنات أقوى مثل الكوديين.

يمكن أن يصف الطبيب مرخيات العضلات إذا كنت تعاني من تقلصات عضلية مؤلمة في ظهرك.

بعض مرخيات العضلات مثل الديازيبام يمكن أن تجعلك تشعر بالنعاس أو الدوار أو تسبب عدم وضوح الرؤية، لا تقم بالقيادة أو ركوب الدراجة أو تشغيل الآلات إذا كان لديك هذه الأنواع من الآثار الجانبية.

علاج ألم أسفل الظهر عند النساء

يتكون علاج الم اسفل الظهر عند النساء من جزئين اساسيين هما علاج السبب الاساسي للمشكلة واستخدام المسكنات ، ومن ابرز الاسباب الشائعة عند النساء لالم اسفل الظهر هى: الاصابة ، والتغيرات الهرمونية ، وبعض حالات الولادة القيصرى .

ومن اشهر طرق علاج الم اسفل الظهر عند النساء هي حقنة الستيرويد فوق الجافية القطنية حيث تساعد في تخفيف أعراض آلام أسفل الظهر عن طريق تقليل الالتهاب حول الأعصاب الشوكية.

تشمل العلاجات الطبية الشائعة لـ علاج الم اسفل الظهر عند النساء ما يلي:

مرخيات العضلات: يعمل هذا الدواء كمثبط للجهاز العصبي المركزي ويزيد من حركة العضلات المتوترة ، ويخفف الألم من شد العضلات أو التشنجات، ليس لمرخيات العضلات دور في إدارة الألم المزمن.

المسكنات المخدرة: الأدوية المخدرة ، والتي تسمى أيضًا المواد الأفيونية أو المسكنات ، تغير إدراك المرء للألم عن طريق إضعاف الإشارات المرسلة إلى الدماغ، غالبًا ما تستخدم الأدوية المخدرة لعلاج الآلام الشديدة قصيرة المدى ، مثل الألم الحاد بعد الجراحة ونادرًا ما تُستخدم المخدرات لعلاج الآلام طويلة الأمد ، حيث أن لها العديد من الآثار الجانبية ويمكن أن تصبح إدمانًا بسهولة.

دعامات الظهر: يجد بعض المرضى أنه يمكن استخدام دعامة الظهر لتوفير الراحة وربما تقليل الألم، هناك بعض الأدلة على أن استخدام دعامة غير مرنة على شكل مشد ، يتم ارتداؤها يوميًا ، جنبًا إلى جنب مع برنامج تمارين العلاج الطبيعي ، يمكن أن تسرع الشفاء وتقلل الألم، قد تكون دعامة الظهر مفيدة أيضًا بعد جراحة الظهر.

غالبًا ما تستخدم العلاجات الطبية جنبًا إلى جنب مع طرق أخرى،على سبيل المثال ، قد يوفر حقنة الستيرويد فوق الجافية ما يكفي من تخفيف الآلام على المدى القصير للسماح بالتقدم في العلاج الطبيعي.

المصادر:

spine-health

nhs

verywellhealth

webmd







