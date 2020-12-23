4 تمارين لعلاج ألم أسفل الظهر

يعد ألم أسفل الظهر من أكثر الآلام شيوعا ويحدث بسبب القيام بحركة مفاجئة أو رفع شيء ثقيل أو إجهاد العضلات أو الجلوس في وضع غير مريح لفترة طويلة.





إذا شعرت بألم لا يطاق يمتد من ساقك إلى قدمك ، فمن المفيد دائمًا محاولة القيام ببعض التمارين بدلًا من تناول الدواء.





إليك أبرز تمارين علاج ألم أسفل الظهر وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد "..





في البداية هناك أمور يجب مراعاتها قبل تنفيذ التمارين:

الهدف من هذه التمارين هو التخلص من التشنجات العضلية في الكمثري التي تهيج العصب الوركي.

قم بهذه التمارين ببطء ولا تجبر نفسك. إذا شعرت بألم شديد أثناء التمرين ، فمن الأفضل التوقف وزيارة الطبيب.

شغل كل منصب لمدة 30 ثانية.









تمرين لمدة 5 دقائق لتخفيف آلام أسفل الظهر الشديدة

الوضع الأولي: الجلوس على كرسي مع جعل ظهرك مستقيمًا مع ثني ركبتيك متعامدتين على الأرض.





ضع الساق المصابة على الساق الأخرى - يجب أن تكون الساق المصابة موازية للأرض.

ضع كلتا يديك على ربلة الساق المصابة.





ابدأ الانحناء للأمام ببطء باستخدام الجزء العلوي من ساقك كدعم واحصل على أدنى مستوى ممكن.

أنزل يديك للأسفل واثبت على هذا الوضع لمدة 30 ثانية.





عد ببطء إلى الموضع الأولي.

كرر التمرين مرة أخرى مع الساق الأخرى.





الوضع الأولي : الاستلقاء على ظهرك مع فرد رجليك.





ارفع الساق المصابة حتى تصبح عمودية على الأرض واثنِ ركبتك.

ضع يدك ذات الجانب نفسه على الركبة المثنية وامسك كاحلك باليد الأخرى.

حاول ألا تحرك كاحلك بينما تسحب الركبة قليلًا باتجاه الكاحل الآخر.

بعد أن تشعر بتمدد العضلات ، شغل هذا المنصب لمدة 30 ثانية.

عد إلى الوضع الأولي وكرر التمرين بالساق الأخرى.





الوضع الأولي : الاستلقاء على ظهرك مع فرد رجليك.

ارفع ساقك المصابة فوق الأخرى وضع القدم خارج الركبة المقابلة.

ضع اليد المعاكسة على ركبتك وابدأ قليلًا في سحبها نحو صدرك.

بعد أن تشعر بتمدد العضلات ، شغل هذا المنصب لمدة 30 ثانية.

عد إلى الوضع الأولي وكرر التمرين بالساق الأخرى.





ارفع ساقيك مع ثني الركبتين وعبورهما ، يجب أن تكون الساق المصابة في الأعلى.

أمسك ساقيك بيديك وابدأ قليلًا في سحب ركبة الساق المصابة باتجاه كتفك على نفس الجانب.

بعد أن تشعر بالتمدد ، شغل هذا الوضع لمدة 30 ثانية.