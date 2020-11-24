احترسي منها .. تآكل القرص بين الفقرات يسبب آلام الظهر والعمود الفقري

الأقراص التالفة ، هى عبارة عن انتفاخ أو تمزق أحد الفقرات في الظهر، وخروج المادة الرخوة من داخله وضغطها على العصب الموجود في المنطقة، فهى احد اسباب آلام الظهر، وتنتج عن الإصابة والنشاط وبعض الحالات الطبية، وتصيب الأشخاص في أي عمر لأسباب مختلفة ويظل مع تقدم الأشخاص فى السن ، تزداد فرصة الإصابة بألم أسفل الظهر ، بسبب عوامل مثل المهنة السابقة ومرض القرص التنكسي.





وقد تكون آلام أسفل الظهر مرتبطة بالعمود الفقري العظمي القطني والأقراص الموجودة بين الفقرات والأربطة حول العمود الفقري والأقراص والحبل الشوكي والأعصاب وعضلات أسفل الظهر والأعضاء الداخلية في البطن والحوض والجلد حول منطقة أسفل الظهر.





وقد يكون الألم في الجزء العلوي من الظهر ناتجًا عن اضطرابات في الشريان الأورطي وأورام في الصدر والتهاب العمود الفقري .





أسباب آلام الظهر

تؤدي مشاكل العمود الفقري مثل هشاشة العظام إلى آلام الظهر.

يتكون ظهر الإنسان من بنية معقدة من العضلات والأربطة والأوتار والأقراص والعظام ، والتي تعمل معًا لدعم الجسم وتمكيننا من التحرك، يتم تبطين أجزاء العمود الفقري بوسادات تشبه الغضروف تسمى الأقراص، تؤدي مشاكل أي من هذه المكونات إلى آلام الظهر. في بعض حالات آلام الظهر ، يظل سببها غير واضح، ينتج الضرر عن الإجهاد والحالات الطبية وضعف الموقف ، من بين أمور أخرى.

التواء

تنجم آلام الظهر عادةً عن الإجهاد أو التوتر أو الإصابة. الأسباب المتكررة لآلام الظهر هي:

توتر العضلات أو الأربطة

تشنج عضلي

شد عضلي

الأقراص التالفة

الإصابات أو الكسور أو السقوط

تشمل الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد أو التشنجات ما يلي:

رفع شيء بشكل غير صحيح

رفع شيء ثقيل جدًا

القيام بحركة مفاجئة ومربكة

مشاكل هيكلية

قد يؤدي عدد من المشاكل الهيكلية أيضًا إلى آلام الظهر.

الأقراص الممزقة: كل فقرة في العمود الفقري مبطنة بالأقراص. إذا تمزق القرص ، فسيكون هناك المزيد من الضغط على العصب ، مما يؤدي إلى آلام الظهر.

انتفاخ الأقراص: بنفس طريقة تمزق الأقراص ، يمكن أن يؤدي انتفاخ القرص إلى مزيد من الضغط على العصب.

عرق النسا: ألم حاد وقاتل ينتقل عبر الأرداف وأسفل الجزء الخلفي من الساق ، بسبب انتفاخ القرص أو انفتاقه الذي يضغط على العصب.

التهاب المفاصل: يمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في المفاصل في الوركين وأسفل الظهر وأماكن أخرى. في بعض الحالات ، تضيق المساحة حول الحبل الشوكي. يُعرف هذا باسم تضيق العمود الفقري.

انحناء غير طبيعي للعمود الفقري: إذا كان العمود الفقري ينحني بطريقة غير عادية ، فقد ينتج عن ذلك ألم في الظهر. مثال على ذلك هو الجنف ، حيث ينحني العمود الفقري إلى الجانب.

هشاشة العظام: تصبح العظام ، بما في ذلك فقرات العمود الفقري ، هشة ومسامية ، مما يجعل الكسور الانضغاطية أكثر احتمالا.

مشاكل الكلى : حصى الكلى أو عدوى الكلى يمكن أن تسبب آلام الظهر.

الحركة والوضعية

يمكن أن ينتج ألم الظهر أيضًا عن بعض الأنشطة اليومية أو الوضع السيئ.

الأمثلة تشمل:

التواء

السعال أو العطس

شد عضلي

الإفراط في التمدد

الانحناء بشكل غريب أو لفترات طويلة

دفع أو سحب أو رفع أو حمل شيء ما

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

شد الرقبة للأمام ، كما هو الحال عند القيادة أو استخدام الكمبيوتر

جلسات قيادة طويلة دون انقطاع ، حتى عندما لا تكون منحنية

النوم على مرتبة لا تدعم الجسم وتحافظ على العمود الفقري مستقيمًا

أسباب أخرى لآلام اسفل الظهر

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية إلى آلام الظهر.

متلازمة ذيل الفرس: إن ذيل الفرس عبارة عن حزمة من جذور الأعصاب الشوكية التي تنشأ من الطرف السفلي للحبل الشوكي. تشمل الأعراض ألمًا خفيفًا في أسفل الظهر وأعلى الأرداف ، بالإضافة إلى تنميل في الأرداف والأعضاء التناسلية والفخذين. هناك في بعض الأحيان اضطرابات في وظيفة الأمعاء والمثانة.

السرطان في العمود الفقري: A ورم في العمود الفقري قد اضغط على العصب، مما أدى إلى آلام الظهر.

عدوى العمود الفقري: يمكن أن تكون الحمى والمنطقة الدافئة من الظهر على الظهر بسبب التهاب في العمود الفقري.

التهابات أخرى: قد يؤدي مرض التهاب الحوض أو التهابات المثانة أو الكلى أيضًا إلى آلام الظهر.

اضطرابات النوم: من المرجح أن يعاني الأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم من آلام الظهر مقارنة بالآخرين.

القوباء المنطقية: عدوى يمكن أن تؤثر على الأعصاب قد تؤدي إلى آلام الظهر. هذا يعتمد على أي من الأعصاب تتأثر.

عوامل الخطر لألم أسفل الظهر

ترتبط العوامل التالية بزيادة خطر الإصابة بألم أسفل الظهر:

الأنشطة المهنية

حمل

أسلوب حياة مستقر

ضعف اللياقة البدنية

كبار السن

السمنة والوزن الزائد

التدخين

التمارين البدنية أو العمل الشاق ، خاصة إذا تم القيام به بشكل غير صحيح

عوامل وراثية

الحالات الطبية، مثل التهاب المفاصل والسرطان

تميل آلام أسفل الظهر أيضًا إلى أن تكون أكثر شيوعًا عند النساء منها عند الرجال ، ربما بسبب عوامل هرمونية. الإجهاد ، والقلق ، واضطرابات المزاج كما تم ربط ل آلام الظهر.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today