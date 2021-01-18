لو بتعاني منها .. تعرف على أسباب آلام عظام الظهر في فصل الشتاء

تكثر الشكوى من آلام العظام والمفاصل وتحديدا آلام الظهر في فصل الشتاء، ولهذا تكثر الأسئلة حول وجود ارتباط وثيق بين هذا الفصل وهذه الشكوى.





وقال الدكتور رامي عاطف أخصائي العلاج الطبيعي إنه في الشتاء عندما يتعرض الشخص لتيار هواء بارد أو جفاف المطر، فأن العضلات يحدث لها تقلص حاد في أنسجتها ينتج عنه آلام حادة شديدة.





وأوضح أنه يمكن مواجهة آلام الظهر البسيطة من خلال الحركة التي تساعد على التغلب على الشد والتقلص من خلال المشي وتمارين الإطالة، وليس من خلال الراحة بخلاف الاعتقاد الشائع عند البعض.





وأضاف اخصائي العلاج الطبيعي، أن المريض ربما يستيقظ أثناء النوم في الليل على ألم شديد في الرقبة وعدم القدرة على تحريكها بسبب هذا التقلص، وفي هذه الحالة يتم العلاج بالأدوية المسكنة للألم ومضادات الالتهابات وقد تحتاج لجلسات علاج طبيعي، وخلال غضون أيام يظهر التحسن وتختفي الأعراض تمامًا.





وأكد رامي عاطف، أنه في بعض الأحيان يحدث التقلص ذاته حول عضلات وأوتار وأربطة مفصل الكتف، وينتج عنه نوعية الألم نفسه مع عدم القدرة على تحريك الكتف والطرف العلوي، وقد يكون التقلص في عضلات وأربطة مفاصل فقرات الظهر عند التعرض لبرودة الجو، وينتج عنها آلام شديدة تشابه أعراض الآلام الناتجة عن الانزلاق الغضروفي لحد كبير وهذا ما يثير خوف وقلق المريض.