علاج تمزق الظهر.. أدوية طبية وأعشاب طبيعية تزيل الألم في ثوانٍ

يمكن علاج تمزق الظهر بطرق وتقنيات متعددة تتنوع بين الطبيعية والدوائية ونادرا ما تحدث مضاعفات إذا تم الالتزام بتعليمات الطبيب.





ولكن قبل التحدث عن علاج تمزق الظهر يجب تعريفه وهو تلف جزئي أو كلي يحدث فى النسيج العضلي الخاص بالظهر ويسبب الكثير من الآلام خاصة عند الحركة.





نعرض لكم علاج تمزق الظهر بطرق متنوعة ابرزها الادوية والاعشاب.



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يبحث كثيرون عن مرهم لعلاج تمزق العضلات يساعدهم فى الشعور بالراحة من الالم والوجع والتخلص من الام الظهر للتمكن من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.





ويعد فولتارين من اشهر مستحضر أو مرهم لعلاج تمزق الظهر حيث يتم وضعه على الظهر مع التدليك على مكان الالم .





أدوية علاج تمزق عضلات الظهر





واذا كنت تبحث عن أدوية علاج تمزق عضلات الظهر ستساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، مثل الإيبوبروفين " أدفيل ، موترين " أو نابروكسين " أليف" أو الأسيتامينوفين " تايلينول" وفي بعض الحالات يمكن استخدام دعامة للظهر بشكل مؤقت ولكن تتطلب موافقة الطبيب وقراءة النشر الداخلية.





علاج تمزق عضلات الظهر بالأعشاب

يفضل البعض الطب الشعبي فى التخلص من المشكلات الصحية لذا يبحثون عن علاج تمزق عضلات الظهر بالأعشاب ونقم لهؤلاء الاشخاص أفضل انواع النباتات والاعشاب المستخدمة فى علا هذه المشكلة وهى:

زنجبيل

يحتوي مسحوق الزنجبيل على مادة طبيعية تشبه الأسبرين ، وهي مادة مضادة للالتهابات تسمى زنجبين .





اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضع المرهم برفق على أوتار مأبض مشدودة أو كتف مؤلمة للمساعدة في التخلص من التورم والحنان والتصلب. يحتوي زيت الزيتون على خصائص مضادة للالتهابات من خلال مركباته من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والأوليوكانثول.





ضع هذا المرهم أربع إلى خمس مرات على مدار اليوم. بالإضافة إلى الفوائد الخارجية ، يمكنك الحصول على تأثيرات تسكين الآلام من الزنجبيل عن طريق إضافته إلى السلطة أو مزجه في الماء الساخن لصنع الشاي. وفقًا لدراسة في عدد سبتمبر 2010 من مجلة The Journal of Pain ، فإن تناول 2 جرام فقط من الزنجبيل يوميًا خفف 25 في المائة من الألم الناتج عن إصابة العضلات الناجمة عن التمارين الرياضية.





أناناس

سواء كنت تأكل قطع الأناناس العصير أو تضع الفاكهة موضعيًا مباشرة على العضلات المشدودة ، فإن إنزيم البروميلين الطبيعي المضاد للالتهابات في الأناناس يهدئ من الألم حول الأنسجة المصابة. وفقًا للباحثين في المركز الطبي بجامعة ميريلاند ، فإنه يقلل من الالتهاب الناتج عن التهاب الأوتار والالتواء والسلالات وإصابات العضلات الطفيفة الأخرى.





بصل

يستخدم البصل الخام ، الذي يحتوي على مركبات الكبريت المضادة للالتهابات ومضاد الأكسدة كيرسيتين ، على مدى قرون لزيادة الدورة الدموية وتقليل السموم المسببة للألم حول الإصابات وإرخاء العضلات.





تناول البصل الخام المقطّع إلى مكعبات أو شرائح في السلطات أو فوق الخضار ، أو ضع شرائح البصل النيء بشكل موضعي على منطقة ملتهبة للحصول على الراحة وتعزيز الشفاء.





فلفل حريف

يحتوي الفلفل الحار ومسحوق الفلفل الحريف على مركب الكابسيسين الطبيعي المضاد للالتهابات لتخفيف الآلام الطفيفة من الالتواءات والسلالات .





اخلطي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وضعيه على العضلات المؤلمة. رش رقائق الفلفل الأحمر المسحوق على اللحوم أو المعكرونة ، أو ضع مكعبات الفلفل الحار في السلطة أو فوق الخضار للحصول على خصائص إضافية مضادة للالتهابات تساعد على التعافي وتعيدك إلى التشكيلة.





الخردل والكاري

يحتوي الخردل الحار والخردل العادي والكاري على الكركم القوي المضاد للالتهابات - وهو فعال في تهدئة العضلات المتوترة والالتواءات وآلام المفاصل الناتجة عن ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية ، وفقًا للدكتور مينيرفا سانتوس ، مدير الطب المتكامل في مستشفى شمال ويستشستر في نيويورك. .

للاستخدام الخارجي ، اخلطي إما ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل أو الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وضعيه على العضلات والمفاصل المتألمة عدة مرات يوميًا، مضاعفة خصائص الكركم المضادة للالتهابات عن طريق إضافة المسحوق إلى الأرز البني، أضف الخردل الحار إلى البيض المسلوق جيدًا لتخفيف آلام العضلات بعد التمرين وتعزيز التعافي من العضلات المشدودة.

بالإضافة إلى هذه العلاجات الطبيعية ، يمكنك أيضًا استخدام الحرارة الرطبة باستخدام أملاح إبسوم بعد زوال التورم، اغمس منشفة في كوب من أملاح إبسوم الممزوجة بالماء الدافئ وضعها على المنطقة المؤلمة لتخفيف الانزعاج وتشجيع الشفاء.

بمجرد زوال الألم والتورم ، يمكنك تدريجيًا محاولة الحركة كاملة النطاق وإجراء تمارين استطالة لطيفة لتحسين المرونة حول العضلات والمفصل.





علاج التواء عضلات الظهر





فيوصى بالبقاء نشيطًا وتجنب الراحة في الفراش عند الشعور بآلام الظهر ، أثناء علاج التواء عضلات الظهر حيث يمكن أن تؤدي الراحة في الفراش إلى فقدان قوة العضلات وقد تزيد من تصلب العضلات ، مما يزيد من الألم وعدم الراحة، عادةً ما يتم علاج الالتواء والإجهاد بالأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، إذا كان الألم خفيفًا إلى متوسط.

قد يوصي الطبيب بالعلاج الطبيعي سيقوم المعالج بإجراء تقييم متعمق ، إلى جانب تشخيص الطبيب ، يملي علاجًا مصممًا خصيصًا للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر، قد يشمل العلاج شد الحوض ، والتدليك اللطيف ، والعلاج بالثلج والحرارة ، والموجات فوق الصوتية ، وتحفيز العضلات الكهربائي ، وتمارين الشد، سيوصي المعالج الفيزيائي أيضًا بممارسة التمارين بانتظام في المنزل على المدى الطويل، تشمل الخيارات الشاملة البديلة لتخفيف آلام أسفل الظهر الوخز بالإبر والعناية بتقويم العمود الفقري والتدليك واليوجا، قد تكون أدوية الألم ومرخيات العضلات مفيدة أيضًا على أساس قصير المدى مع العلاج الطبيعي.





النصائح التالية مفيدة في منع آلام أسفل الظهر المرتبطة بالإجهاد والالتواء:

• مارس تمارين تقوية عضلات القلب لتوفير مزيد من استقرار العمود الفقري على المدى الطويل. تعتبر السباحة وركوب الدراجات الثابتة والمشي السريع من التمارين الهوائية الجيدة التي لا تضع بشكل عام ضغطًا إضافيًا على الظهر.

• استخدم تقنيات الرفع والتحرك الصحيحة ، مثل القرفصاء لرفع جسم ثقيل لا تنحني وترفع، احصل على المساعدة إذا كان الجسم ثقيلًا جدًا أو محرجًا.

• حافظ على الوضع الصحيح عند الجلوس والوقوف.

الإقلاع عن التدخين فالتدخين هو عامل خطر لتصلب المفاصل (تصلب الشرايين) ، والذي يمكن أن يسبب آلام أسفل الإقلاع عن التدخين فالتدخين هو عامل خطر لتصلب المفاصل (تصلب الشرايين) ، والذي يمكن أن يسبب آلام أسفل الظهر واضطرابات القرص التنكسية.

• تجنب المواقف العصيبة ، إن أمكن ، لأن ذلك قد يسبب توتر العضلات.

• الحفاظ على وزن صحي، الوزن الزائد ، خاصة حول الجزء الأوسط ، يمكن أن يضغط على أسفل الظهر.





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Low Back Strain



