بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل عقار بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص وزوجته ونجله "مصابين بجروج وكدمات متفرقة بالجسم"، وطرف ثان 9 أشخاص " أحدهم مصاب بجرح باليد" بسبب قيام نجل الطرف الأول باللهو بمدخل عقار الطرف الثانى بصوت مرتفع ، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية كانت بحوزتهم ، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.