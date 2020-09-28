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هشاشة العظام وآلام المفاصل .. تعرف على أبرز أسباب آلام الظهر والوقاية منها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:01 م
هشاشة العظام
هشاشة العظام
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نهى هجرس
آلام الظهر حالة شائعة يعاني منها الأشخاص من جميع الفئات العمرية، ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، ويمكن أن يحدث ألم الظهر بسبب عدد من الأسباب التي تشمل الإجهاد ، والنظام الغذائي غير السليم ، والتوتر العضلي ، وقلة التمارين ، وضعيات الجسم السيئة ، والوزن الزائد ، والعمل البدني الشاق .

وغالبًا ما يتطور ألم الظهر بدون سبب يمكن لطبيبك تحديده، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أكثر أسباب آلام الظهر شيوعًا هي الإجهاد وضعف الموقف. 


شد العضلات أو التواءها : يمكن أن يسبب توتر العضلات والأربطة ، وتشنج العضلات ، وتوتر العضلات ، والأقراص التالفة ، والإصابات ، والكسور ، أو السقوط آلام الظهر، أو رفع شيء بشكل غير صحيح ، شيء ثقيل جدًا والقيام بحركة مفاجئة ومربكة يمكن أن يجهد ظهرك ، مما يؤدي إلى الألم. العلاجات المنزلية للتخلص من تقلصات العضلات 

انتفاخ أو تمزق الأقراص : كل ​​فقرة في العمود الفقري مبطنة بأقراص ، أي أن الأقراص تعمل كوسائد بين العظام، ويمكن ان تتسبب صدمة في العمود الفقري ، زيادة الوزن ،يمكن أن تتسبب والتدخين ، والضغط المتكرر على العمود الفقري من الجلوس لساعات طويلة في تدهور الأقراص بمرور الوقت وتسببها في بروزها للخارج (انتفاخ القرص) بدون علاج ، يمكن أن يتمزق القرص المنتفخ في النهاية ويسبب ألمًا حادًا في الظهر يمكن أن ينتقل إلى الأرداف والفخذ وأسفل الساقين. 

هشاشة العظام : يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي مفصل في الجسم ، بما في ذلك المفاصل الصغيرة في العمود الفقري ، وتتسبب في أن تصبح العظام مسامية وهشة ، مما يتسبب في حدوث كسور انضغاطية يمكن أن تؤدي إلى آلام الظهر.  

التهاب المفاصل : يمكن أن يسبب هشاشة العظام مشاكل في المفاصل في الوركين وأسفل الظهر، ويتطور هذا النوع من التهاب المفاصل نتيجة تآكل وتمزق الغضروف ، مما يسبب ألمًا خفيفًا أو مؤلمًا أو نابضًا يزداد سوءًا مع الحركة  .
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