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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 105 آلاف مخالفة مرورية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .

تمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 105113 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص (3760) سائق تبين إيجابية (503) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1027) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص  (494) سائق تبين إيجابية (34) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (20) محكوم عليه بإجمالى (44) حكم، كما تم التحفظ على (10) مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية مخالفة مرورية حملاتها المرورية

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