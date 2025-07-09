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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجنب المخالفات.. السرعات المُقرّرة على الطرق السريعة والداخلية والمحاور 2025

السرعات المقررة على الطرق
السرعات المقررة على الطرق
خدمات صدى البلد

مع تزايد استخدام الرادارات الذكية وتكثيف الحملات المرورية على مختلف الطرق المصرية، أصبح من الضروري لكل سائق أن يطّلع بدقة على السرعات المقررة على الطرق 2025، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة والمحاور الجديدة. ويهدف تحديد هذه السرعات إلى تقليل معدلات الحوادث وضبط حركة المرور، وضمان سلامة الجميع من ركاب وقائدي مركبات، خاصةً في ظل التوسع في البنية التحتية والطرق الذكية الحديثة.

السرعات المقررة على الطرق داخل المدن 2025

تم تحديد السرعات المقررة على الطرق داخل المدن والمناطق الحضرية بدقة للحد من الحوادث الناجمة عن القيادة السريعة:

  • داخل القاهرة الكبرى: 60 كم/ساعة
  • كوبري أكتوبر: 60 كم/ساعة
  • نفق الأزهر: 50 كم/ساعة
  • منعطفات كوبري أكتوبر (غمرة): 40 كم/ساعة
  • بعض المحاور الجديدة داخل التجمعات السكنية: 80 كم/ساعة
  • طريق صلاح سالم: 60 كم/ساعة
  • مطالع ومنازل الكباري: 60 كم/ساعة
  • طريق الأوتوستراد في المناطق الحضرية: 60 كم/ساعة

السرعات المقررة على المحاور الرئيسية والداخلية

تشمل السرعات المقررة على الطرق المحورية في القاهرة الكبرى والجيزة ما يلي:

  • محور جوزيف تيتو: 80 كم/ساعة
  • محور الشهيد: 90 كم/ساعة
  • محور الكفراوي: 80 كم/ساعة
  • محور كمال عامر: 80 كم/ساعة
  • محور جيهان السادات: 80 كم/ساعة
  • محور المشير طنطاوي: 60 كم/ساعة
  • محور صفط اللبن: 60 كم/ساعة
  • محور رمسيس: 80 كم/ساعة
  • محور المليون شجرة: 80 كم/ساعة
  • كوبري النزهة: 60 كم/ساعة

السرعات المقررة على الطرق الدائرية والسريعة

تم تحديد السرعات المقررة على الطرق السريعة والمحيطة بالقاهرة على النحو التالي:

  • الطريق الدائري بالكامل: 90 كم/ساعة
  • الطريق الدائري الأوسطي والإقليمي: 120 كم/ساعة (عدا مناطق الحوادث: 70 كم/ساعة)
  • محور 26 يوليو: 90 كم/ساعة
  • محور روض الفرج والضبعة وشبرا بنها الحر: 120 كم/ساعة

السرعات المقررة على الطرق بين المحافظات

لتحقيق السلامة على طرق السفر الطويل، جاءت السرعات المقررة على الطرق بين المحافظات كالتالي:

  • طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي: 120 كم/ساعة
  • طريق القاهرة – العين السخنة: 120 كم/ساعة
  • طريق السويس:

من الدائري حتى الماظة: 100 كم/ساعة

من الماظة حتى السويس: 120 كم/ساعة

طريق الزعفرانة – الغردقة: 100 كم/ساعة

  • طريق العلمين – الساحل الشمالي: 100 كم/ساعة
  • طريق الساحل الشمالي (العجمي – مطروح):

صيفًا: 80 كم/ساعة

شتاءً: 100 كم/ساعة

السرعات المقررة حسب نوع المركبة على بعض الطرق

1. طريق القطامية – العين السخنة و طريق حلوان – الكريمات:

نوع المركبة

السرعة المقررة

قاطرات ومقطورات70 كم/ساعة
مركبات نقل80 كم/ساعة
أتوبيسات ودراجات نارية100 كم/ساعة
سيارات ملاكي وأجرة120 كم/ساعة

2. طريق الزعفرانة – غارب – الغردقة:

نوع المركبة

السرعة المقررة

قاطرات ومقطورات70 كم/ساعة
مركبات نقل خفيف80 كم/ساعة
أتوبيسات ودراجات نارية90 كم/ساعة
سيارات ملاكي وأجرة110 كم/ساعة

السرعات المقررة على الطرق في مصر 2025

نوع الطريق

السرعة المقررة

داخل المدن40 – 60 كم/ساعة
المحاور الداخلية60 – 80 كم/ساعة
الطرق الدائرية والسريعة90 – 120 كم/ساعة
الطرق السياحية وبين المحافظات80 – 120 كم/ساعة
القاطرات والمقطورات على الطرق الصحراوية60 – 70 كم/ساعة

والالتزام بـ السرعات المقررة على الطرق في مصر لم يعد مجرد إجراء احترازي، بل هو ضرورة لحماية الأرواح والحفاظ على البنية التحتية المرورية، خاصة في ظل التطوير المستمر للطرق وزيادة استخدام كاميرات الرصد والرادارات المتقدمة. 

لذلك، ينصح قائدو المركبات بالاطلاع دوريًا على التحديثات الرسمية وتوخي الحذر أثناء القيادة.

السرعات المقررة على الطرق السرعات المقررة الرادارات الذكية ضبط حركة المرور السرعات المقررة حسب نوع المركبة

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