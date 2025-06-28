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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حافظ علي حياتك .. السرعات المقررة على الطرق والمحاور

رادار مخالفات سرعه
رادار مخالفات سرعه
محمد غالي

مع تزايد الاعتماد على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية في مصر، أصبح الالتزام بالسرعات القانونية أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلامة المرورية وتجنب المخالفات.

حملات مرورية لضبط المخالفات على المحاور بالقاهرة الكبرى

وتلعب الرادارات المنتشرة على مختلف الطرق دورا رقابيا حازما لضبط السرعات والحد من الحوادث.

لذا، من الضروري أن يكون السائقون على دراية تامة بالسرعات المحددة لكل طريق لتجنب الغرامات وضمان تجربة قيادة آمنة.

السرعات المحددة على الطرق والمحاور الرئيسية

1. السرعات المقررة داخل المدن والمناطق الحضرية
60 كم/ساعة: داخل الأنفاق والكباري، وبعض الطرق داخل المدن.
80 كم/ساعة: على بعض المحاور الجديدة داخل المناطق العمرانية.
40 كم/ساعة: عند المداخل الرئيسية للمدن والمناطق التي تحتوي على منحنيات حادة مثل كوبري أكتوبر عند غمرة.

2. السرعات المقررة على المحاور الرئيسية
محور المشير: 60 كم/ساعة.
محور جوزيف تيتو: 80 كم/ساعة.
طريق التجمع الخامس: 60 كم/ساعة.
طريق التسعين الشمالي والجنوبي: 60 كم/ساعة.
محور الكفراوي: 80 كم/ساعة.
محور 26 يوليو: 90 كم/ساعة.
نفق الأزهر: 50 كم/ساعة.
كوبري أكتوبر: 60 كم/ساعة (40 كم/ساعة عند المنحنيات بمنطقة غمرة).
امتداد محور رمسيس: 80 كم/ساعة.
كوبري النزهة: 60 كم/ساعة.
محور المليون شجرة بمنطقة النزهة: 80 كم/ساعة.
طريق صلاح سالم: 60 كم/ساعة.
طريق الأوتوستراد حتى النيل: 70 كم/ساعة.
محور صفط اللبن: 60 كم/ساعة.

3. السرعات المقررة على الطرق السريعة
الطريق الدائري: 90 كم/ساعة.
الطريق الأوسطي: 120 كم/ساعة (باستثناء المنحنيات 70 كم/ساعة).
الطريق الإقليمي: 120 كم/ساعة.
طريق شبرا بنها الحر: 120 كم/ساعة.
محور الضبعة وروض الفرج: 120 كم/ساعة.
طريق “حلوان - الكريمات”: 120 كم/ساعة.

4. السرعات المقررة على طرق السفر بين المحافظات
طريق القاهرة-الإسماعيلية: 90 كم/ساعة.
طريق السويس: 100 كم/ساعة.
طريق القاهرة-العين السخنة: 120 كم/ساعة.
طريق الزعفرانة-الغردقة: 100 كم/ساعة.
طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي: 120 كم/ساعة.
طريق العلمين-الساحل الشمالي: 100 كم/ساعة.
طريق الساحل الشمالي (من العجمي إلى مطروح): 80 كم/ساعة صيفا، و100 كم/ساعة شتاء.

نصائح مهمة للسائقين لتجنب المخالفات

نصائح مهمة للسائقين
الانتباه للعلامات الإرشادية، خاصة عند الاقتراب من المنحنيات أو مداخل المدن.


مراعاة اختلاف السرعات في بعض المناطق وفقا للظروف المرورية أو الطقس.
الالتزام بالسرعة المقررة لا يحميك فقط من المخالفات، بل يعزز السلامة العامة على الطريق.

ردار سرعه سرعه مخالفات مخالفة زيادة السرعه

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