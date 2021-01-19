يمنع السكتة والسرطان .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

يعد الجرجير من ارخص الخضروات التى تحتوى على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة التى تساعد فى حماية الجسم من عدة امراض خطيرة .





ونعرض لكم اهم فوائد الجرجير التى أكدتها الأبحاث والدراسات العلمية، وذلك وفقا لما ذكره موقع " organicfacts





- مكافحة السرطان

تشير المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن الخضروات الصليبية قد تكون مفيدة ضد السرطان، قد يساعد الجرجير في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل تلف الحمض النووي.





د. جوناثان سوان وآخرون. آل. من قسم الجراحة والسرطان ، إمبريال كوليدج لندن ، أجرى بحثًا حول تأثير الجرجير على السرطان، تشير نتائج الدراسة إلى أنه يحتوي على إمكانات مضادة للسرطان وأنه قادر أيضًا على المساعدة في العلاج الإشعاعي.





تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients إلى أن مستخلصات الجرجير والبروكلي قد أظهرت تأثيرًا مضادًا للتكاثر عندما يتعلق الأمر بسرطان القولون والمستقيم.





- يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

تبين أن الخضروات الصليبية مثل الجرجير مفيدة في خفض الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار .

نشرت مجلة Ethnopharmacology مقالًا ينص على أن الجرجير لديه قدرة أكيدة على حماية صحة القلب والأوعية الدموية، وأشارت إلى أن هذه الخضار الخضراء يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ ، تشير الدراسات أيضًا إلى أن الجرجير يساعد في تنظيم ضغط الدم لأنه مصدر غني بالنترات.





- يحسن صحة العظام

تشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجرجير يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام . يساعد الكالسيوم على إصلاح وبناء العظام عن طريق زيادة إنتاج بانيات العظم ، وهي الخلايا المسؤولة عن هذا النشاط المفيد.





يعتبر الجرجير مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك ، والذي يلعب دورًا مباشرًا كمغذٍ تفاعلي في الحفاظ على كثافة العظام، قد تستفيد النساء بعد انقطاع الطمث أيضًا من حمض الفوليك في نظامهن الغذائي كوقاية ضد هشاشة العظام .

- يمنع السكتة الدماغية

يمكن أن يساعدك تضمين خضروات مختلفة في نظامك الغذائي في الارتقاء بصحتك إلى مستوى رائع. تحتوي الأطعمة مثل الجرجير على كمية كبيرة من الكاروتينات، يمكن لهذه المركبات أن تمنع حدوث الحالات المزمنة مثل السكتة الدماغية لأنها تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات .





- يحسن صحة الدماغ

الخضروات الصليبية مثل الجرجير غنية بالأيزوثيوسيانات . أظهرت الأبحاث المنشورة في 2018 في مجلة Molecular Nutrition & Food Research التي تمت مراجعتها من قبل الزملاء أن البروكلي والجرجير لهما القدرة على المساعدة في منع اضطرابات الدماغ، علاوة على ذلك ، تساعد هذه الخضروات أيضًا في تأخير شيخوخة الدماغ.





- يقوي المناعة

يحتوي الجرجير على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يفيد في تحسين المناعة، يساعد على زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم حتى تتمكن من محاربة الالتهابات، إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الجرجير مفيد أيضًا في تقليل مخاطر تلف خلايا الدم ونزلات البرد.





- يقلل الأضرار المؤكسدة لخلايا الدم

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين ج مع فيتامين هـ فعالان في تقليل الضرر التأكسدي لخلايا الدم الحمراء، على الرغم من أن الدراسة تستند إلى المكملات الغذائية ، إلا أنه يُقترح أيضًا أن استهلاك الأطعمة مثل الجرجير مع هذه العناصر الغذائية قد يكون مفيدًا للصحة.





- يحسن البصر

تشير دراسة أجريت عام 2016 إلى أن فيتامين سي قد يكون فعالًا في الحد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين. قد يكون إدراج الجرجير بكمية جيدة من فيتامين سي مفيدًا في الحماية من إعتام عدسة العين .





- يمنع نزلات البرد

يعتبر الغذاء الغني بفيتامين سي علاجًا فعالًا لنزلات البرد، أظهرت دراسة حول هذه القدرة الوقائية المناعية لفيتامين ج أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج قد يقلل من خطر الإصابة بالزكام بنسبة 66٪، الجرجير مصدر جيد لفيتامين سي.





- يخفف الربو عند الأطفال