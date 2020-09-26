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10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يُعدُّ الجرجير غنيًَّا بالمُغذّيات الكثيره والفيتامينات والعديد من العناصر المعدنيه مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والمنجنيز ، كما يحتوى على فيت ج والفولات ، مثل: النَّترات، وفيتامين ك، وبروفايتمين أ الكاروتيني ،وفيتامين ب9.

لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد الجرجير العلاجيه :.-

1: الجرجير يكافح الشيخوخة
أثبتت الأبحاث الحديثة دور الجرجير في مكافحة الشيخوخة والوقاية من سرطان الجلد خاصة، كما ويدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة.

2: يحسن من عمل  الغدة الدرقية، حيث إنه غنى بالفيتامينات والعناصر المعدنيه المفيده الغده الدرقيه .
3: يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

4: يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

5: مكافحة السرطان
الخضراوات ذات اللون الغامق، مثل الجرجير والبروكلي والقرنبيط، مشهورة باحتوائها على:مضادات الاكسدة القوية (الفيتامينات A ، C ، K ) والتى تواجه الشوارد الحرة وتحاربها.

6: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات.

 7: أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو والسعال و علاج الالتهابات
، وهو أحد الاغذية المشهورة بغناها بالحديد وخاصة في حالات فقر الدم والانيميا ، .

8: يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام.

9: يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمى وتنظيم عملية الهضم.

10: تعزيز صحة العيون
إن احتواء الجرجير على كميات عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين (مضاد أكسدة قوي)، بالاضافة لاحتوائه على اللوتين و زياكسانثين يجعل له دورا كبيرا في:
الحفاظ على صحة العيون وانخفاض فرص الاصابة بالضمور البقعي (التكنس البقعي)، والذي يتعرض له كبار السن بكثرة.

11: يعتبر الجرجير منشط جنسى قوى ويعزز قوى الحيوانات المنوية.

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10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

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