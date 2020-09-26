10 فوائد علاجية لتناول الجرجير.. تعرف عليها

يُعدُّ الجرجير غنيًَّا بالمُغذّيات الكثيره والفيتامينات والعديد من العناصر المعدنيه مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والزنك والمنجنيز ، كما يحتوى على فيت ج والفولات ، مثل: النَّترات، وفيتامين ك، وبروفايتمين أ الكاروتيني ،وفيتامين ب9.





لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد الجرجير العلاجيه :.-





1: الجرجير يكافح الشيخوخة

أثبتت الأبحاث الحديثة دور الجرجير في مكافحة الشيخوخة والوقاية من سرطان الجلد خاصة، كما ويدخل في علاج الاكزيما والتهابات الجلد المختلفة.





2: يحسن من عمل الغدة الدرقية، حيث إنه غنى بالفيتامينات والعناصر المعدنيه المفيده الغده الدرقيه .

3: يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الجلطات ويحمى القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.





4: يحسن صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.





5: مكافحة السرطان

الخضراوات ذات اللون الغامق، مثل الجرجير والبروكلي والقرنبيط، مشهورة باحتوائها على: مضادات الاكسدة القوية (الفيتامينات A ، C ، K ) والتى تواجه الشوارد الحرة وتحاربها.





6: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض والفيروسات.





7: أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو والسعال و علاج الالتهابات

، وهو أحد الاغذية المشهورة بغناها بالحديد وخاصة في حالات فقر الدم والانيميا ، .





8: يعمل على تحسين صحة الجسم بعد انقطاع الطمث ويقلل من هشاشة العظام.





9: يساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمى وتنظيم عملية الهضم.





10: تعزيز صحة العيون

إن احتواء الجرجير على كميات عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين (مضاد أكسدة قوي)، بالاضافة لاحتوائه على اللوتين و زياكسانثين يجعل له دورا كبيرا في:

الحفاظ على صحة العيون وانخفاض فرص الاصابة بالضمور البقعي (التكنس البقعي)، والذي يتعرض له كبار السن بكثرة.





11: يعتبر الجرجير منشط جنسى قوى ويعزز قوى الحيوانات المنوية.



