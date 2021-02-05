بعد معاناته من ضيق التنفس.. مريض يكتشف ابتلاعه سماعة أذن أثناء نومه

بعد أن استيقظ من نومه ليجد نفسه مصابًا بضيق في التنفس، صُدم مريض في الـ38 من عمره عندما أخبره الأطباء بأنه قد ابتلع " سماعة أذن لاسلكية " أثناء النوم.





كان المريض "براد جوتييه"، وهو من ولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، قد توجه إلى مستشفى يوم الثلاثاء الماضي إثر شعوره بأنه أوشك على الاختناق أثناء محاولة احتساء كوب من الماء عقب استيقاظه؛ وكشفت الأشعة السينية أن إحدى سماعتيه اللاسلكيتين (AirPod) علقت في المريء، وتسبب الانسداد الناجم عن ذلك في امتلاء حلق "جوتييه" بالماء أثناء محاولته الشرب والأمر الذي جعله يشعر وكأنه كان يختنق.









يذكر أن "جوتييه" حاول مواصلة يومه كالمعتاد بعد أن تمكن من إخراج الماء من حلقه، وذلك على الرغم من شعوره بوجود مشكلة ما في صدره، وعلى مدار اليوم لاحظ اختفاء إحدى سماعتيه، وأثناء مساعدة أفراد عائلته في البحث عنها مزحوا قائلين إنه ربما قد ابتلعها خاصة وأنه يعاني من ألم في صدره ومشكلة في التنفس، وضحكوا على المزحة في البداية، لكنه فكر لاحقًا في احتمالية حدوث ذلك فعليًا، وخلص وعائلته إلى أنه من الأفضل التوجه إلى المستشفى كإجراء احترازي.





وتحولت المزحة إلى حقيقة بعد أن كشفت الأشعة السينية عن ابتلاعه سماعة الأذن.









ويعتقد "براد جوتييه" أن سماعة الأذن دخلت فمه بطريقة ما أثناء نومه بعد أن خلد للنوم واضعًا إياها، لكن الحظ حالفه لأن الوضع الذي استقرت فيه سماعة الأذن اللاسلكية حال دون التسبب في أضرار جسيمة، ولم تكن جراحة التنظير الداخلي التي خضع إليها لإزالة سماعة الأذن بدون مخاطر، فعلى الرغم من أن الأطباء كانوا واثقين من نجاحها إلا أنهم حذروه من احتمالية وصول سماعة الأذن إلى المعدة أو الرئة، إلا أن الجراحة أُجريت بنجاح، وتمكن المريض من تناول وجبة بعد فترة وجيزة منها وعاد لمنزله في أعقاب ذلك.



