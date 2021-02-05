يعود تاريخه لعام 1976.. كمبيوتر آبل أصلي للبيع مقابل 1.5 مليون دولار.. شاهد

يُعرض في الوقت الحالي جهاز كمبيوتر أصلي، من إنتاج شركة "آبل" الأمريكية الشهيرة، للبيع عبر منصة "إيباي" للتجارة الإلكترونية مقابل سعر يصل إلى 1.5 مليون دولار، وهو سعر يفوق سعره الأصلي في عام 1976 بمعدل 2250 مرة.





وتعد أجهزة "آبل-1" أول منتج يتم تطويره تحت اسم "آبل" على يد مؤسسي الشركة "ستيف جوبز" و"ستيف وزنياك"، وقد تم إطلاقها في عام 1976؛ وبيع حوالي 175 جهازًا من أصل 200 جهاز "آبل-1" في المجمل، كل منها كان يحمل بطاقة سعر 666.66 دولار، ما يعادل حوالي 3126 دولارًا حاليًا، وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة.









وأضاف التقرير أن البائع، وهو مواطن أمريكي يُدعى "كريشنا بليك"، كان قد اشترى الجهاز عام 1978، وهو يعمل بكامل طاقته ويأتي مرفقًا بكتيبات التشغيل وواجهة كاسيت، ويتضمن عرض البيع أيضًا شاشة "Sony TV-115"، والتي كانت موديل الشاشة الأصلي الذي أوصى "ستيف جوبز" باستخدامه للعرض مع جهاز الكمبيوتر.





وأكد التقرير أن جهاز "آبل-1" المعروض للبيع عبر منصة "إيباي" للمزادات يأتي مرفقًا أيضًا بحافظته الخشبية الأصلية، وهو ما يجعله واحدًا من الست وحدات المتبقية التي مازالت سليمة، وتُعرض بقية الوحدات في المتاحف، ويقال إن جهاز "آبل-1" المملوك لـ"كريشنا بليك" في أفضل حالة مقارنة ببقية الوحدات، ولم يسبق إجراء تعديلات عليه أو إصلاحه مطلقًا.









وقد أكد خبير في أجهزة "آبل-1" أنه جهاز أصلي من أجهزة "آبل" البدائية، وذلك في شهر أغسطس لعام 2019 خلال مهرجان "Vintage Computer Festival" الذي أقيم بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، والذي يهدف للاحتفاء بتاريخ الحوسبة.



