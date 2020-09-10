فوائد القهوة مذهلة للشعر.. تعرفي على أقوى خلطة

تعانى من تساقط شعر الرأس سريعا تعد القهوة خيار جيد للعناية بشعرك و تحفيز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.





يساعد الكافيين الموجود فى القهوة على منع تراكم دهون الشعر وتحسين الدورة الدموية في فروة رأسك ، وتحفيز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.



الاستخدام المنتظم لل قهوة على الشعر يقوي بصيلات الشعر ويجعل شعرك ناعمًا وطويلًا.





كيفية استخدام القهوة لنمو الشعر:





1. شطف القهوة شطف شعرك بالقهوة متبوعًا بتدليك سريع للرأس يحفز بصيلات الشعر ويساعد بشكل كبير في تعزيز نمو الشعر.





ماذا تحتاجين:

• 2 ملعقة كبيرة بن مطحون



• 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند



4 ملاعق كبيرة زبادي

• 1 كوب ماء







طريقة الاستعمال:

قومى بتخمير فنجان قهوة قوي واحتفظ به جانبًا حتى يبرد وأضيفي إليها زيت جوز الهند واخلطيها جيدًا للحصول على عجينة ناعمة خالية من التكتلات.





اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد واعصري الماء الزائد من شعرك.





• قومى بإمالة رأسك للخلف وصب القهوة الباردة الآن على فروة رأسك وشعرك.





• دلكي فروة رأسك لمدة 3-5 دقائق.





• غطي شعرك بقبعة الاستحمام.







•اتركه لمدة 20-30 دقيقة.





• اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر واتركي شعرك يجف في الهواء.





• استخدم هذا العلاج 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.