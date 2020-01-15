يحمي من السمنة والشيخوخة الأبرز.. فوائد البن الأخضر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والسمنة العلاجية، بعض فوائد البن الاخضر التى تساعدعلى إنقاص الوزن ، كما انها تحتوى على فوائد عديدة منها:





1 - خسارة الوزن الزائد:

قومي بتناول فنجان من البن الأخضر كل يوم. البن الأخضر يعمل على خسارة وزنك الزائد. وذلك لأنه يحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي أثبتت الدراسات الحديثة أنها تعمل على تحفيز عملية الأيض و تحسن الدورة الدموية في الجسم. يقوم هذا البن بحرق الدهون الزائدة في الجسم و هو مفيد في تقليل الوزن و يعتبر مضاد للأكسدة التي تعمل على التنحيف و محاربة الجذور الحرة في الدم.





2- تنشيط الدورة الدموية:

يقوم البن الأخضر بزيادة سريان الدم في الأوردة و الشرايين و يمنع تصلبها كما يساعد في وصول الدم الى الأنسجة.كما يحفظ الصفائح الدموية و يمنع الإصابة بأمراض القلب المزمنة. ويمنع أيضًا الإصابة بالسكتات الدماغية و القلبية .





3- مكافحة علامات الشيخوخة:

البن الأخضر يخلص البشرة من الجذور الحرة التي تصيب البشرة بالشيخوخة المبكرة و تحد من نشاط هذه الجذور بنسبة عالية. لذلك يساعد البن الأخضر على تقليل ظهور آثار علامات الشيخوخة و بالتالي تؤخر ظهور علامات تقدم السن المبكرة .





4- تفتيح البشرة وترطيبها: