AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يحمي من السمنة والشيخوخة الأبرز.. فوائد البن الأخضر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:51 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية والسمنة العلاجية، بعض فوائد البن الاخضر التى تساعدعلى إنقاص الوزن ، كما انها تحتوى على فوائد عديدة منها:

1 - خسارة الوزن الزائد:
قومي بتناول فنجان من البن الأخضر كل يوم. البن الأخضر يعمل على خسارة وزنك الزائد. وذلك لأنه يحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي أثبتت الدراسات الحديثة أنها تعمل على تحفيز عملية الأيض و تحسن الدورة الدموية في الجسم. يقوم هذا البن بحرق الدهون الزائدة في الجسم و هو مفيد في تقليل الوزن و يعتبر مضاد للأكسدة التي تعمل على التنحيف و محاربة الجذور الحرة في الدم.

2- تنشيط الدورة الدموية:
يقوم البن الأخضر بزيادة سريان الدم في الأوردة و الشرايين و يمنع تصلبها كما يساعد في وصول الدم الى الأنسجة.كما يحفظ الصفائح الدموية و يمنع الإصابة بأمراض القلب المزمنة. ويمنع أيضًا الإصابة بالسكتات الدماغية و القلبية .

3- مكافحة علامات الشيخوخة:
البن الأخضر يخلص البشرة من الجذور الحرة التي تصيب البشرة بالشيخوخة المبكرة و تحد من نشاط هذه الجذور بنسبة عالية. لذلك يساعد البن الأخضر على تقليل ظهور آثار علامات الشيخوخة و بالتالي تؤخر ظهور علامات تقدم السن المبكرة .

4- تفتيح البشرة وترطيبها:
تقوم حبوب البن الأخضر بترطيب البشرة و تغذية الجلد و الدورة الدموية في جلد الوجه و تعمل على شد الجلد و نضارته كما تساعد في نقائه وصفائه لأنها غنية بالأحماض الدهنية مثل: حمض السترات بما في ذلك Arahidic، وحمض الفوليك الذي يغذي و يرطب البشرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

فوائد تناول البصل .. 46 فائدة يحصل عليها الجسم

الوقاية من السرطان والتهاب المفاصل أبرزها.. 8 فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الفوائد وطريقة الاستخدام.. كل ما تريدين معرفته عن تونر البشرة

زيت طبيعي يساعد في ترطيب البشرة.. تعرفي عليه

ماذا يحدث للجسم عند تناول السردين؟

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الجونة بهدف الأباتشي وإصابة أبوجبل .. فيديو

بشرى سارة.. تفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020

اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد لقاء الزمالك ومازيمبي بدوري الأبطال

بعد حسم صفقة مهاجم الأهلي الجديد..محاولات لإعارة جيرالدو وصلاح محسن

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

AdvertisementS

ما حجم قوته.. زلزال يضرب الجيزة وأكتوبر.. تفاصيل

تطور خطير.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد لزوج نانسي عجرم

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد مساء اليوم حتى السبت

النائب العام: تشكيل فريق تحقيق جديد فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني

تسريب وثيقة عمل لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجريات القضية

الأباتشي يعود .. شيكابالا يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة من قذيفة صاروخية.. فيديو

مش مقتول في الڤيلا.. سارة نخلة تهاجم زوج نانسي عجرم برسالة جديدة

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

شوبير يزف بشرى سارة عن التطورات الصحية لـ مؤمن زكريا

الرئيس السيسى يصدر قرارًا مهمًا عن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020

حزن عارم .. أطباء المنيا تنعى الطبيبات المتوفيات فى حادث الكريمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

بـ الجلد الأسود والاسكارف.. نجوى كرم تتألق على إنستجرام