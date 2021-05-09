بايدن يتنازل عن أخلاقيات البيت الأبيض ويسمح لـ 2 من جماعات الضغط بالعمل في إدارته

كشفت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن عن موظفين سابقين في النقابات العمالية في مناصب عليا بعد تخفيف القواعد التي تمنعهم من التواصل مع النقابات الكبيرة التي اعتادوا العمل بها.

منحت إدارة بايدن تنازلات لاثنين من مسؤولي النقابة السابقين في فبراير ومارس وجادلت بأن التنازلات كانت ضرورية و "من أجل المصلحة العامة" بالنسبة لهما لأداء مهام وظيفتهما.

وكشفت أكسيوس أن المسئولين اللذين تلقيا الإعفاءات هما أليثيا بريدوكس وسيليست دريك.

تم انتقاد هذه الخطوة باعتبارها نفاق من قبل النقاد الذين يزعمون أن "تعيينات رؤساء النقابات أدت إلى سياسات مناهضة للعمال" ، حسبما ذكرت المنفذ.

تأتي الإعفاءات أيضًا بعد أن ألغى الرئيس السابق دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة له في منصبه سياسة تضمنت حظرًا لمدة خمس سنوات على المسؤولين الحكوميين السابقين الذين يمارسون الضغط على وكالاتهم السابقة ، وفتح الباب في الاتجاه المعاكس.

على الرغم من الحكم ضد طلب الكونجرس للوصول إلى الإقرارات الضريبية ، حرمت المحكمة العليا ترامب من الاحتفاظ بسجلاته الضريبية سرية عن المحققين في 1 مارس.

يسعى المدعي العام لمنطقة مانهاتن ، سايروس فانس جونيور ، وهو ديمقراطي ، إلى تحقيق واسع النطاق في شركة عائلة ترامب ، حيث قدم مذكرة استدعاء ضد وكلاء الضرائب التابعين لترامب - Mazars USA ، في منتصف عام 2019 ، على أساس مزاعم بأن ترامب دفع امرأتين لإبقائهم هادئين بشأن الشؤون التي زُعم أنهم أجروها معه قبل الحملة الرئاسية لعام 2016. تم توسيع التحقيق ، الذي يتضمن الإقرارات الضريبية للفترة من يناير 2011 حتى أغسطس 2019 ، منذ ذلك الحين ويشير إلى أن ترامب ربما يكون قد تورط في التهرب الضريبي الإجرامي.



واتهم الرئيس السابق الديمقراطيين مرارًا وتكرارًا باستخدام قضية الضرائب كجزء من "مطاردة الساحرات" ذات الدوافع السياسية المستمرة منذ سنوات ضده ، وينفي ارتكاب أي خطأ.

يتشبث الحزب الديمقراطي بقضية الإقرارات الضريبية كطريقة ممكنة لمنع ترامب من الترشح مرة أخرى في عام 2024 ، مع استمرار الرئيس السابق في الهيمنة على المنافسين المحتملين داخل الحزب الجمهوري والحفاظ على دعم قوي بين قاعدة مقتنعة بأنه تعرض "للسرقة". "النصر في عام 2020.