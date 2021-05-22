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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..اغتيال ناشط جديد ودعوات للقصاص من القتلة

صدى البلد

كشفت مصادر أمنية عراقية أن عناصر تنظيم داعش قتلت الناشط العراقي رئيس تجمع شباب الطارمية الإغاثي والتطوعي هاشم الحجازي المشهداني.

وبحسب وسائل إعلام عراقية ذكرت المصادر أن هاشم الحجازي المشهداني، رئيس تجمع شباب الطارمية الاغاثي والتطوعي، قُتل بعد تعرضٍ من قبل داعش في أحد الشوارع داخل قضاء الطارمية، شمال بغداد.

وتشهد منطقة الطارمية بعض الخروقات الأمنية بين الفينة والأخرى، تقوم بها خلايا داعش.

وعُرف عن هاشم الحجازي المشهداني، بالمشاركة في تقديم المساعدات والاعانات للعوائل الفقيرة في منطقة الطارمية.
 

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ورغم إعلان العراق النصر على داعش في أواخر 2017، لكن التنظيم لا يزال يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر.

وزادت وتيرة هجمات تنظيم داعش مؤخراً في عدة محافظات، بينها ديالى وكركوك وصلاح الدين وبغداد.

من جانبه ندد أمين عام المشروع العربي في العراق، خميس الخنجر، باغتيال ع هاشم المشهداني، واصفا ذلك بأنه "رسالة خطيرة".

وكتب الخنجر في تغريدة بموقع تويتر، اليوم السبت  إن اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد؛ رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية.

وقدّم الخنجر "خالص التعازي لذوي الفقيد"، مطالباً بـ "القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم".
 

العراق داعش مصادر امنية اغتيال

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