وزير الدفاع العراقي يستقبل نظيره الدنماركي لتعزيز التعاون العسكري

استقبل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الأحد، وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن في مقر وزارة الدفاع ببغداد، وذلك وفقا لما ذكرته السومرية نيوز.

وقال جمعة عناد وزير الدفاع العراقي إن زيارة وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن تهدف تعزيز التعاون مع الدنمارك في المجال العسكري، موجها الشكر للحكومة الدنماركية في محاربة داعش وتدريب القوات الأمنية.

فيما أوضحت وزيرة الدفاع الدنماركية أن زيارتها للعراق تعد مهمة حيث تسعي إلى تعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم للعراق في مختلف المجالات لاسيما العسكرية.

وأضافت برامسن أنه سيتم العمل على زيادة التعاون في مجال تدريب القوات العراقية، ورفع مستواه لمواجهة مختلف التحديات الامنية.

وكان قد دعا الرئيس العراقى، برهم صالح، الأمم المتحدة لتشكيل تحالف دولى لمحاربة الفساد، مشددا على ضرورة تحدى الفساد لأنه يمثل خطورة ويؤدي إلى الانقسامات.

وأضاف برهم صالح، خلال كلمته المذاعة اليوم، أن الفساد يهدف لتهديد السلم المجتمعي، مؤكداً أن العراق خسر بسبب الفساد أموالا كثيرة تقدر بالمليارات.

وأشار الرئيس العراقى، إلى أن مكاسب العراق من النفط منذ عام 2003 يقارب 1000 مليار دولار، وهناك مؤشرات تخمن أن ما لايقل عن 150 مليار دولار من صدقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج.

وتابع، أن هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة أن تضع البلد فى حال أفضل ولا يمكن التعاون معها فى الإطار المحلى فقط، مشيرا إلى أنه فى هذا الصدد يسعى مشروع القانون لاسترداد هذه الأموال.