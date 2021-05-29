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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية: 1106 إصابات و14 حالة وفاة و1274 تعافٍ جديدة في المملكة

السعودية تسارع بجهود
السعودية تسارع بجهود انهاء كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت عن تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وفقًا لما ذكرته صحف سعودية.

قالت التقارير إنه جرى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و 1274 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وعادت منطقة مكة المكرمة لتتصدر إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 325 إصابة جديدة، من إجمالي 1106 حالات.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 319 حالة، والمنطقة الشرقية 143 حالة، والمدينة المنورة 80 حالة، وعسير 67 حالة، وجازان 52 حالة، والقصيم 31 حالة، وتبوك 23 حالة، ونجران 21 جالة، والباحة 16 خالة، وحائل 15 حالة، والحدود الشمالية 10 حالات، والجوف 4 حالات.  

يأتي ذلك فيما قررت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، السماح بدخول القادمين إليها من 11 دولة، بعد رفع حظر فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، «مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي».

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان.

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهاً إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأحد.

 

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