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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. بوتين يعلق على عقوبات كوريا الشمالية

روسيا.. بوتين يعلق على عقوبات كوريا الشمالية

صدى البلد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يجب خلق ظروف تضمن أمن كوريا الشمالية، مؤكدًا أن سياسة العقوبات والحصار الاقتصادي عليها لن تجدي نفعًا.

وأضاف بوتين خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية في أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "نحن نعارض بشكل قاطع انتشار أسلحة الدمار الشامل حول الكوكب. الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك أصدقائنا في كوريا الشمالية".

وتابع بوتين "حل هذه المشكلة يجب أن لا يتم بناؤها بخنق كوريا الشمالية من خلال المزيد من العقوبات. بل على العكس- من خلال تهيئة الظروف التي من شأنها أن تضمن سلامة الكوريين الشماليين".

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وتوقفت المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي في فبراير 2019.

ومنذ تولي بايدن السلطة في يناير الماضي، أكد البيت الأبيض أن هدفه ما زال "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

 

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