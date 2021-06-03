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رئيس التحرير
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أخبار العالم

خبراء: شقيقة كيم جونج أون ستتولى ثاني أكبر منصب في كوريا الشمالية

خبراء: شقيقة كيم جونج أون ستتولى ثاني أكبر منصب في كوريا الشمالية

صدى البلد

توقع خبراء في كوريا الجنوبية، تعيين كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في منصب الأمين الأول لحزب العمال الحاكم الذي استحدث مؤخرا، وهو ثاني أكبر منصب في القيادة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير الوحدة الكوري الجنوبي السابق، لي جونج سوك، قوله إنه "في حالات الطوارئ، من المتوقع أن تتولى كيم يو جونج هذا المنصب وتعمل مؤقتا كخليفة له، حتى يتم تسليم السلطة إلى نجل كيم جونج أون".

وأشار الوزير السابق إلى أن انتخاب الأمين الأول لا يتطلب إقامة مؤتمر للحزب، ويمكن تعيينه بسهولة في جلسة عامة للجنة المركزية، مؤكدا أن "هذا يعني أن المنصب يمكن انتخابه بسرعة إذا تعرض الزعيم لحالة طارئة".

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وشكك لي، في إمكانية تولي جو يونج وون هذا المنصب، وهو المساعد المقرب من كيم والذي ثارت التوقعات بأنه تم انتخابه لهذا المنصب، لأنه ليس فردا من عائلة كيم أو من سلالة "بايكدو".

وقال لي بهذا الصدد: "لا يمكننا استبعاد احتمال تعيين جو في منصب الأمين الأول تماما، لكن يبدو أن هذا المنصب يهدف أساسا إلى تأمين استقرار النظام لخليفة كيم".

وكان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية قد قام بمراجعة القواعد في مؤتمره في يناير الماضي، ليتم إنشاء منصب "الأمين الأول" خلف الزعيم كيم مباشرة، مما لفت الانتباه إلى هوية من سيتولى المنصب، حيث سيكون الأمين الأول هو النائب عن الأمين العام للحزب.

كيم جونج كيم جونج أون كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

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