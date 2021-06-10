عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع ماكينات خياطة وأفران منزلية لـ المعيلات والأولى بالرعاية بأسيوط

صدى البلد

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 10 ماكينات خياطة وأفران منزلية بمشتملاتهم للسيدات المعيلات والأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالتنسيق مع مديرية التضامن كمشروعات لتوليد الدخل من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”.

كما تم توزيع المشروعات ببهو ديوان عام المحافظة وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وذلك بحضور مصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وبعض المستفيدين.

محافظ أسيوط : لا تهاون في مكافحة الفساد وعقاب رادع للمقصرين

قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط


وسلم المحافظ 5 ماكينات خياطة و50 متر قماش لكل ماكينة بالاضافة إلى 5 أفران منزلية بإسطوانات البوتاجاز وأجولة الدقيق مقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات اللاتي تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهم وجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.
وأشاد محافظ أسيوط، بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة تساعد في تحسين مستوى المعيشة لهم عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الإمكانات اللازمة لهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى استمرار توزيع الأفران وماكينات الخياط على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بصفة دورية للمساهمة في دعم وتحسين دخل الأسر ومستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

IMG-20210610-WA0019
IMG-20210610-WA0019
IMG-20210610-WA0020
IMG-20210610-WA0020
IMG-20210610-WA0022
IMG-20210610-WA0022
IMG-20210610-WA0021
IMG-20210610-WA0021
IMG-20210610-WA0023
IMG-20210610-WA0023
IMG-20210610-WA0012
IMG-20210610-WA0012
IMG-20210610-WA0013
IMG-20210610-WA0013
IMG-20210610-WA0014
IMG-20210610-WA0014
IMG-20210610-WA0015
IMG-20210610-WA0015
IMG-20210610-WA0016
IMG-20210610-WA0016
IMG-20210610-WA0017
IMG-20210610-WA0017
IMG-20210610-WA0018
IMG-20210610-WA0018
عصام سعد محافظ أسيوط اخبار محافظة اسيوط الأسر الأكثر احتياج ا التضامن الاجتماعي اخبار وزارة التضامن

موضوعات متعلقة

الحكومة: مجمع لإنتاج السولار في أسيوط بتكلفة استثمارية 2.9 مليار دولار

ضبط 9 أسلحة نارية بحوزة طرفي مشاجرة في أسيوط

ترشيحاتنا

مستشار بحريني : السيسي أضاء مصر من جديد في 7 سنوات

مؤسسة QS للتصنيف الدولي للجامعات تكرم جامعة الأزهر في دبي

غلق جزئي لـ كوبري العبور بأكتوبر في الاتجاهين لمدة 15 يوما

الأيرلندي العائد يصارع ترامب أوروبا.. بايدن في حرب مكتومة مع جونسون لترميم الجسر عبر الأطلسي

تعرف على كيفية تراخيص عربات الطعام المتنقلة وفقاً للقانون .. تفاصيل

وكيل مصطفى محمد يكشف حقيقة تفعيل جالاتا سراي بند شراء الأناكوندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلي يخطف صفقة قوية من بيراميدز

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

نجل شوبير.. حارس الأهلي يشعل غضب جماهير الزمالك بعد إهانة النادي

إجراء عاجل ضد المتهم بـ صفع الرئيس الفرنسي .. فمن هو وما مصيره؟

الدليفري من الأبلكيشن.. خضوع خدمات توصيل الطعام عبر النت لضريبة"القيمة المضافة"

تحرير 37 مختطفاً في ليبيا بينهم مصريون

أسباب ضعف الانتصاب| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. توقع وفاته .. أسرار في حياة نجيب الريحاني تنشر لأول مرة

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ