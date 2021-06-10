توزيع ماكينات خياطة وأفران منزلية لـ المعيلات والأولى بالرعاية بأسيوط

وزع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 10 ماكينات خياطة وأفران منزلية بمشتملاتهم للسيدات المعيلات والأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالتنسيق مع مديرية التضامن كمشروعات لتوليد الدخل من أجل توفير مستوى معيشة كريمة للبسطاء وجعلها أسرة منتجة قادرة على الإنتاج تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”.

كما تم توزيع المشروعات ببهو ديوان عام المحافظة وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وذلك بحضور مصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية وبعض المستفيدين.



وسلم المحافظ 5 ماكينات خياطة و50 متر قماش لكل ماكينة بالاضافة إلى 5 أفران منزلية بإسطوانات البوتاجاز وأجولة الدقيق مقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات اللاتي تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي عن طريق لجنة مشكلة لذلك بهدف توفير حياة كريمة للسيدات ولأسرهم وجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية.

وأشاد محافظ أسيوط، بالتعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة تساعد في تحسين مستوى المعيشة لهم عن طريق تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الإمكانات اللازمة لهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى استمرار توزيع الأفران وماكينات الخياط على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات بصفة دورية للمساهمة في دعم وتحسين دخل الأسر ومستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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