عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

وزير النقل في زيارة مفاجئة لمحطة مصر| عقوبات مغلظة ضد موظفين وكمسارية بـ السكة الحديد.. وتعهد بتصعيد الشباب

كامل الوزير - وزير
كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير:
 التحقيق بسبب دخول عدد كبير من الركاب المحطة بدون تذاكر

عدم قيام كمسارية أحد قطارات خط  القاهرة/  كفر الشيخ بتحصيل عدد كبير من التذاكر

 نهيب بالركاب ضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر خارج المحطة 

 تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة الفترة المقبلة

 

قام  الفريق مهندس كامل الوزير -  وزير النقل بجولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم وذلك لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة.

تفقد  الوزير  الساحة الخارجية وأرصفة المحطة وشبابيك التذاكر وتلاحظ  للوزير خلال جولته دخول عدد من الركاب بدون تذاكر للمحطة  كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم  من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ بتحصيل التذاكر من الركاب.

وهو ما أكد الوزير معه أن السماح بدخول الركاب بدون تذاكر وعدم تحصيل قيمة التذكرة يعد نوعاً من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام.

 ووجه الوزير بتحويل كافة المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتغليظ العقوبات مشيراً إلى أنه لا مكان لمتخاذل أو مقصر ويجب أن يكون التطهير مواكبا لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

مشددا على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون  بدون تذكرة و حوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وكذلك ضرورة الإسراع في  تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، وحيث  سيتم  البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

وتهيب وزارة النقل بجمهور الركاب ضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر الموجودة خارج المحطة لعدم تعرضهم لدفع غرامة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضرورة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة إليه بأعلى درجات الانضباط.

مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددا كبيرا من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة كما أكد الوزير ان الفترة القادمة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ملف السد.. أحمد موسى: لدينا ثقة كاملة في السيسي والجيش والشرطة والمخابرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ