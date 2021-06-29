منتجع الجونة يغلق أبوابه ويمنع دخول الوافدين بالتزامن مع جنازة "أنسى ساويرس"

شددت إدارة شركة أوراسكوم المسئولة عن إدارة منتجع الجونة السياحى والذى يقع شمال مدينة الغردقة، من إجراءاتها الأمنية بالتزامن مع إجراءات جنازة رجل الأعمال "أنسى ساويرس"، حيث أغلقت كافة الأبواب أمام كافة الوافدين.

فيما اكد مصدر أن العزاء يقتصر فقط على أفراد العائلة، ولن يسمح بالدخول لأى شخص مع إلغاء التصاريح اليومية للزائرين، كذلك تم منع كافة وسائل الإعلام من تغطية مراسم الجنازة.



كان القمص مينا عزيز، مسؤول الاعلام والعلاقات العامة بإيبارشية البحر الأحمر، أعلن أن الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر سيترأس قداس جنازة رجل الأعمال أنسى ساويرس، ويشاركه أن الانبا أرميا، الأسقف العام مدير المركز الثقافي القبطي بالقاهرة.