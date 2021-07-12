عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

صدى البلد

أعلن المطرب رامي صبري وفاة شقيقة كريم صبري من خلال حسابه على انستجرام وذلك بعد تلقت غرفة النجدة بلاغا بـ غرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته والتي تبين أنه يدعي كريم صبري وهو شقيق المطرب رامي صبري .

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

من هو كريم صبري 

كريم صبري هو شقيق المطرب رامي صبري ودخل عالم الفن من باب الغناء اسوة باخية رامي صبري وقدم العديد من الأغاي ي الرومانسية والوطنية وكانت أول أغنية لها عام 2011 وهي أغنية وطنية جاءت بعد ثورة 11 يناير 2011 .

رامي صبري يعلم بخبر وفاة شقيقة

علمت صدى البلد من مصادر أن المطرب رامي صبري لم يكون متواجدا في منزله لحظة اعلانه بخبر وفاة شقيقة كريم صبري وكان في طريقة للسفر إلي دبي على متن الطائرة .

ونشر رامي صبري من خلال صفحته الشخصية على انستجرام نعى فور علمه بوفاة شقيقة كريم صبري مرفقا صورة تجمع بينهم وكتب تعليقا عليها قال فيه: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفرله".

أزمات رامي صبري قبل وفاة شقيقه

أعلن الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  عن انتهاء خلافه مع كل من تامر حسين وعزيز الشافعي بسبب اغنية للمطرب عمرو دياب.

وقال رامي صبري: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".

وكان رد الملحن عزيز الشافعي على تهديد رامي صبري باللجوء إلى القضاء إذا تجاوز أحد معه.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «اولا هي دعوى مش دعوه، دعوه دي لما تعزمنا على حفلة .. ثانيا .. احنا صحاب الحق مش انت خالص».

وتابع: عزيز الشافعي: «بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فـ دي الحاجة الوحيدة الصح اللي انت قولتها .. وانا مكانش ف بالي خالص اخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء احتراما  للزمالة و احتراما للناس الي بتابعني و بتلومني عشان بكبر في موضوع صغير  وبرد على الإساءة و الكذب الي انت مكمل فيه».

واختتم عزيز الشافعي: «لكن انا موافق ، و من بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير و الافتراء والزور اللي انت ارتكبته ف حقنا».

يأتي ذلك بعدما هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذه منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب،

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، وهى أغنية شكرا وسبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

ورد عزيز الشافعي عبر حسابه على "فيسبوك": "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".

وأنهى حديثه: "بعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع أكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كده".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول وفاة كريم صبري شقيق رامي صبري من خلال الفيديوجراف التالي


 

رامي صبري شقيق رامي صبري كريم صبري غرق ترعة المريوطية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

العريس كلب.. البلوجر هبة مبروك تعلن زفافها.. فيديوجراف

فيديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

ترشيحاتنا

يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

ممتنعة عن الدفع .. جمعية المؤلفين والملحنين تعتزم مقاضاة روتانا

رئيس الإنجيلية لـ وزير الأوقاف: النسيج الوطني للمصريين حجر أساس مواجهة التحديات

إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ