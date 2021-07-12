فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

أعلن المطرب رامي صبري وفاة شقيقة كريم صبري من خلال حسابه على انستجرام وذلك بعد تلقت غرفة النجدة بلاغا بـ غرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم إخطار أسرته والتي تبين أنه يدعي كريم صبري وهو شقيق المطرب رامي صبري .

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

من هو كريم صبري

كريم صبري هو شقيق المطرب رامي صبري ودخل عالم الفن من باب الغناء اسوة باخية رامي صبري وقدم العديد من الأغاي ي الرومانسية والوطنية وكانت أول أغنية لها عام 2011 وهي أغنية وطنية جاءت بعد ثورة 11 يناير 2011 .

رامي صبري يعلم بخبر وفاة شقيقة

علمت صدى البلد من مصادر أن المطرب رامي صبري لم يكون متواجدا في منزله لحظة اعلانه بخبر وفاة شقيقة كريم صبري وكان في طريقة للسفر إلي دبي على متن الطائرة .

ونشر رامي صبري من خلال صفحته الشخصية على انستجرام نعى فور علمه بوفاة شقيقة كريم صبري مرفقا صورة تجمع بينهم وكتب تعليقا عليها قال فيه: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفرله".

أزمات رامي صبري قبل وفاة شقيقه

أعلن الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن انتهاء خلافه مع كل من تامر حسين وعزيز الشافعي بسبب اغنية للمطرب عمرو دياب.

وقال رامي صبري: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".

وكان رد الملحن عزيز الشافعي على تهديد رامي صبري باللجوء إلى القضاء إذا تجاوز أحد معه.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «اولا هي دعوى مش دعوه، دعوه دي لما تعزمنا على حفلة .. ثانيا .. احنا صحاب الحق مش انت خالص».

وتابع: عزيز الشافعي: «بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فـ دي الحاجة الوحيدة الصح اللي انت قولتها .. وانا مكانش ف بالي خالص اخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء احتراما للزمالة و احتراما للناس الي بتابعني و بتلومني عشان بكبر في موضوع صغير وبرد على الإساءة و الكذب الي انت مكمل فيه».

واختتم عزيز الشافعي: «لكن انا موافق ، و من بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير و الافتراء والزور اللي انت ارتكبته ف حقنا».

يأتي ذلك بعدما هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذه منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب،

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، وهى أغنية شكرا وسبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

ورد عزيز الشافعي عبر حسابه على "فيسبوك": "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".

وأنهى حديثه: "بعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع أكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كده".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول وفاة كريم صبري شقيق رامي صبري من خلال الفيديوجراف التالي



