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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض ليلتكم سعيدة على المسرح القومي ثان أيام العيد

صدى البلد

تقدم فرقة المسرح القومي عرض " ليلتكم سعيدة" عن قصة " مطربة الكورس " لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال  ، و ذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة  مساء ثان ايام عيد الاضحى.

يذكر ان فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،من إخراج رضا حسنين، و ذلك في تمام التاسعة  مساء ، و تفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة  عرضها الجديد " سيدة الفجر " من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا ، و إخراج أسامة  رؤوف و ذلك في تمام السابعة و النصف  مساء .

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أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض " أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ،  كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، و ذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " Dogs “  , فكرة و إخراج كمال عطية، و ذلك على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء .

و للأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم  من خشب " من تأليف حمدي عطية ، و من إخراج سيد رستم، و ذلك في تمام  السادسة و النصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد " عفركوش " من تأليف عيسى جمال ، و إخراج عادل الكومي ، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح متروبول بالعتبة.

جيب مسرح السلام أفراح القبة خالد جلال نجيب محفوظ وزيرة الثقافة المسرح القومي محمد يوسف العرض المسرحي

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