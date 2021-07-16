عرض ليلتكم سعيدة على المسرح القومي ثان أيام العيد

تقدم فرقة المسرح القومي عرض " ليلتكم سعيدة" عن قصة " مطربة الكورس " لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال ، و ذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء ثان ايام عيد الاضحى.

يذكر ان فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،من إخراج رضا حسنين، و ذلك في تمام التاسعة مساء ، و تفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد " سيدة الفجر " من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا ، و إخراج أسامة رؤوف و ذلك في تمام السابعة و النصف مساء .

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض " أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، و ذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " Dogs “ , فكرة و إخراج كمال عطية، و ذلك على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء .

و للأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب " من تأليف حمدي عطية ، و من إخراج سيد رستم، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد " عفركوش " من تأليف عيسى جمال ، و إخراج عادل الكومي ، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح متروبول بالعتبة.