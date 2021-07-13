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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان يفاجئ شريف دسوقي ويمنحه هدية على المسرح.. فيديو

شريف دسوقي
شريف دسوقي

فاجأ أحد فناني معهد الفنون الشعبية، الفنان شريف دسوقي، بإهدائه صورته، مرسومة، وذلك خلال تواجده على المسرح، في الظهور الأول بعد خروجه من المستشفى.

 

وظهر الفنان شريف دسوقي لأول مرة، في أكاديمية الفنون بصحبة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ووسط طلاب أكاديمية الفنون؛ لإلقاء ندوة، وإجراء حوار مفتوح معهم. 

 

ورحب أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، بالفنان شريف دسوقي الذي اجتمع بالطلاب لإلقاء محاضرة فنية عن مشواره ونصائحه لهم، كعادته مثلما وصف نقيب الممثلين في كلمته.

 

عودة شريف دسوقي

 

قال الفنان شريف دسوقي في تصريح خاص لـ صدى البلد في وقت سابق، إنه سيخرج  من المستشفى وسيبدأ إعطاء ورشة لدارسي معهد فنون مسرحية خاصة بـ"الحكايين".

 

أضاف شريف دسوقي :"أنا واحد من الحكايين، وهذه مادة يتم تدريسها في المعهد، وكنت كل فترة أحرص على إعطاء ورشة في هذه المادة، وسأعود لبدء الورشة".

 

ونشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، مقطع فيديو للنجم شريف الدسوقي في أحدث ظهور له بعد بتر قدمه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتغنى أشرف زكي، رفقة الفنان شريف دسوقي خلال الفيديو بكلمات عن السعادة، وعلق على الفيديو: "معنى السعادة شريف دسوقي حمد الله ع السلامة".

 

وتفاعل عدد كبير من جمهور السوشيال ميديا، وتمنوا له طريق مليء بالسعادة والنجاح في كل مراحله القادمة.

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شريف دسوقي يروي موقفا مؤثرا مع بائعة متجولة.. فيديو

بدأ الفنان شريف دسوقي في أخذ مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية تم خلالها بتر ساقه.

 

وأعلن الفنان شريف دسوقي، مشاركته في بعض من الأفلام والأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة، وسيشارك خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من "وقفة رجالة" والجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش"، كما أنه مضى للمشاركة في هذه الأعمال.

 

ووجه "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، ، الشكر للمخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة "بـ100 وش" للوقوف بجانبه خلال أزمته الصحية، مؤكدًا أنه يظهر ويطل على الجمهور من خلال فيلم "ماما حامل".

 

وتابع: "أنا أتولدت تحت خشبة المسرح.. بيتنا كان جوه المسرح"، كما أن والده كان مدير المسرح ورخصته موجودة، منوهًا إلى أنه عاش مع إسماعيل ياسين خلال فترة كبره، كما أنه يعجبه تجربة مسرحية للشباب من إخراج تامر كرم ومعتز ولي الدين.

 

وأكد شريف دسوقي، أن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته وأن مصر تمتلك فرقا طبية على أعلى مستوى، قائلا: "عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم والأطباء عندهم أمانة".

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