الطرق الصوفية: الملايين من أبنائنا يصطفون خلف الدولة والقيادة السياسية

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بيانا بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والذي ثمِّن فيه اعتزازَ رئيسِ الجمهورية باحتضان مصر لمساجد آل البيت الكرام، وتقديرَه العميق لتراث الكنانة وتاريخها العريق في حماية آل البيت الذين وجدوا في أرضها الطيبة الأمان والملاذ والحماية من الاضطهاد.

وأكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن هذا ما يواكب ويتسق مع عظيم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في تطوير مساجد آل البيت والأولياء والصالحين، وتجديدها وتوسيعها، وبذل العناية الواجبة بها، بما يتناسب ويليق بمصرنا الغالية، وبتاريخها وحاضرها ومستقبلها.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلى أنه في ظل الأحداث الإقليمية والعالمية المتلاحقة، وانتشار مناطق الصراع الدامي على مستوى العالم، يؤكد أهمية الوعي بمجريات الأحداث، ووجوب الالتفاف حول القيادة السياسية في مواقفها التاريخية المشرفة، وسعيها الدؤوب لاحتواء الصراعات وصون مقدرات الأمة العربية والإسلامية.

وأوضح أن الملايين من أبناء الطرق الصوفية، الذين ينتشرون في شتى بقاع مصرنا الغالية، يشدّون على يد القيادة السياسية الرشيدة، ويصطفون خلف الدولة المصرية التي ضربت أروع الأمثال في الحكمة، والحرص على مقدرات هذا البلد الطيب، وأمنه ورخائه وسلامة أهله الكرام.

واختتم بيان المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بـ"وختامًا، نسأل الله بحبه لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها، والسر المودَع فيها، أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، من كل سوء".