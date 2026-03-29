مصر تحصد 3 ميداليات في كأس إفريقيا المفتوحة للجودو بداكار

حصد المنتخب المصري للجودو 3 ميداليات متنوعة خلال منافسات كأس إفريقيا المفتوحة المقامة في العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس بمشاركة 15 دولة.

وفاز علي الرملي، لاعب المنتخب المصري للجودو بالمركز الأول والميدالية الذهبية، كما حصدت داليدا الغرباوي المركز الأول والميدالية الذهبية أيضا فيما حصدت ياسمين محمد المركز الثاني والميدالية الفضية.

تشارك مصر في منافسات كأس إفريقيا المفتوحة المقامة في العاصمة السنغالية داكار بثلاثة لاعبين وهم علي الرملي في منافسات وزن 81 و داليدا الغرباوي في منافسات وزن +63 وياسمين درويش في منافسات وزن +70 فيما يقود منتخب الفراعنة في منافسات كأس إفريقيا المفتوحة للجودو اللاعب الأولمبي السابق محمد عبد الموجود مدربا عاما.

أشاد محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بنتائج المنتخب المصري المحققة في منافسات بطولة كأس إفريقيا المفتوحة للجودو، مؤكدا أن الأداء جاء على قدر التوقعات ويعكس تطور مستوى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، في ظل خطة الإعداد القوية التي وضعها الاتحاد.

أضاف محمد مطيع أن النتائج التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب تعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين، مؤكدا أن الاتحاد يحرص على توفير أفضل إعداد ممكن للمنافسات القارية والدولية.

تابع رئيس الاتحاد المصري للجودو أن المشاركة في بطولة قوية مثل كأس إفريقيا المفتوحة تمثل احتكاكا مهمًا للاعبين، خاصة في ظل مشاركة عدد من المنتخبات القوية، وهو ما يسهم في رفع المستوى الفني واكتساب المزيد من الخبرات قبل الاستحقاقات المقبلة.

واختتم محمد مطيع تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يضع نصب عينيه تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب المشاركات الكبرى، مشيرًا إلى ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على مواصلة التألق ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وتعد منافسات كأس إفريقيا المفتوحة البروفية الأخيرة قبل منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في داكار كما أنها تعد من البطولات ذات النقاط التصنيفية المرتفعة للاعبين واللاعبات استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في داكار 2026 التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.