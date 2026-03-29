وفد «المهن التمثيلية» يزور الفنان محيي إسماعيل داخل دار إقامة كبار الفنانين

في لفتة إنسانية تعبّر عن الوفاء لرموز الفن، نظّمت نقابة المهن التمثيلية زيارة خاصة إلى دار إقامة كبار الفنانين للاطمئنان على الفنان الكبير محيي إسماعيل، المقيم داخل الدار، وذلك بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وضمّ الوفد عددًا من أعضاء مجلس النقابة، من بينهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد سلامة، والفنان عزوز عادل، حيث حرصوا على قضاء وقت مع الفنان الكبير وتبادل الأحاديث الودية معه، في أجواء غلب عليها التقدير والاحترام لمسيرته الفنية الطويلة.

وكان في استقبال الوفد داخل الدار الفنان محمود عبدالغفار، إلى جانب حضور عدد من القامات الفنية من بينهما الدكتور مدحت الكاشف العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية، كما شاركت في الزيارة كل من المخرجة منار زين والدكتورة مي مهاب، وكل من الفنانة الكبيرة عايدة فهمي والممثل محمد عصمت والفنانة ايمان رجائي واخرون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص نقابة المهن التمثيلية على التواصل المستمر مع كبار الفنانين، وتقدير عطائهم الفني، وتأكيد أن رموز الفن سيظلون دائمًا في دائرة الاهتمام والرعاية.