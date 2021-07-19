احذر.. ذبح الأضاحي بالشوارع يعرضك لعقوبة قاسية.. فيديو

مدير التفتيش على اللحوم

قال الدكتور ياسر شريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تعمل على أرض الواقع منذ أكثر من شهر، لمتابعة احتياجات العيد والاستعداد الخاصة به، مؤكدا أن مصر بها أكثر من 460 مجزر حكومي.

وأضاف شريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن جميع المحافظات أصدرت تعليمات للمجازر الخاصة بها من أجل استقبال الأضاحي الخاصة بالمواطنين مجانا وبدون أي رسوم.

وأوضح شريف، أن الذبح في الشارع هذا العام سيترتب عليه تسجيل مخالفات من قبل وزارة البيئة وستصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين تمهيدا لعرضها على القضاء.



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أكد الدكتور ياسر شريف، مدير تفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، على الجهود التي تقوم بها حملات التفتيش على مستوى الـ 27 محافظة، وأن هناك حملات رقابية أيضاً على الأسواق وأماكن تداول وعرض وبيع وتخزين المنتجات الغذائية.

وأضاف ياسر شريف، أن يتم تكثيف العمل في بعض المواسم التي يكون فيها استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك، مثل الفترة الحالية أي قرب عيد الأضحى المبارك.

ونوه مدير تفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، أن حملات التفتيش قامت بضبط أكثر من 218 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال شهر يونيو فقط.

وأردف مدير تفتيش قائلاً: "نتلقى بلاغات من بعض المواطنين ونجرى عمليات بحث وتحري في بعض الأماكن، حيث تقوم برصد المخالفات، وبالتنسيق معنا يتم التعامل مع المخالفين".

وأشار ياسر شريف إلى أن بعد رصد المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك بعد التحري عن الواقعة بالكامل مثلما تم ضبطها بالكميات، وبعدها يتم عرضهم على النيابة المختصة، واتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين المختصة بهذا المجال.