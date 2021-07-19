عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير التفتيش على اللحوم

احذر.. ذبح الأضاحي بالشوارع يعرضك لعقوبة قاسية.. فيديو

الذبح في الشوارع
الذبح في الشوارع

قال الدكتور ياسر شريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تعمل على أرض الواقع منذ أكثر من شهر، لمتابعة احتياجات العيد والاستعداد الخاصة به، مؤكدا أن مصر بها أكثر من 460 مجزر حكومي.

 

وأضاف شريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن جميع المحافظات أصدرت تعليمات للمجازر الخاصة بها من أجل استقبال الأضاحي الخاصة بالمواطنين مجانا وبدون أي رسوم.

 

وأوضح شريف، أن الذبح في الشارع هذا العام سيترتب عليه تسجيل مخالفات من قبل وزارة البيئة وستصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين تمهيدا لعرضها على القضاء.


اقرأ أيضا : خلال يونيو.. تفاصيل ضبط أكثر من 218 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

 

أكد الدكتور ياسر شريف، مدير تفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، على الجهود التي تقوم بها حملات التفتيش على مستوى الـ 27 محافظة، وأن هناك حملات رقابية أيضاً على الأسواق وأماكن تداول وعرض وبيع وتخزين المنتجات الغذائية.

وأضاف ياسر شريف، أن يتم تكثيف العمل في بعض المواسم التي يكون فيها استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك، مثل الفترة الحالية أي قرب عيد الأضحى المبارك.

ونوه مدير تفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، أن حملات التفتيش قامت بضبط أكثر من 218 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة خلال شهر يونيو فقط.

وأردف مدير تفتيش قائلاً: "نتلقى بلاغات من بعض المواطنين ونجرى عمليات بحث وتحري في بعض الأماكن، حيث تقوم برصد المخالفات، وبالتنسيق معنا يتم التعامل مع المخالفين".

وأشار ياسر شريف إلى أن بعد رصد المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، وذلك بعد التحري عن الواقعة بالكامل مثلما تم ضبطها بالكميات، وبعدها يتم عرضهم على النيابة المختصة، واتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين المختصة بهذا المجال.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية البيطرية الواقع العيد مجزر حكومي المجازر مجانا الاضاحى المحافظات مخالفات وزارة البيئة

ترشيحاتنا

السيسي: مبادرة حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة.. فيديو

وزير الصحة السعودي من معشر عرفات: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

بايدن يحذر: الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مضاعفات خطيرة بفعل التضخم

بث مباشر .. الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير

أول زعيم عربي بالبيت الأبيض.. ملك الأردن وأسرته يصلون أمريكا للقاء الرئيس جو بايدن

بعد اصابة حالة بالمرض فى أمريكا.. معلومات عن جدري القرد النادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

جماهير الأهلي هي السند.. محمود الخطيب: شكرًا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ