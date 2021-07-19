هاني رمزي:نفسي أعمل جزء تاني من غبي منه فيه يكون أعلى من الأول

أجاب الفنان هاني رمزي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي، حول أهم الاعمال السينمائية المؤثرة في سينما هاني رمزي، قائلاً :"المسألة بالنسبة للناس نسبية وعلى حسب في بعض الناس بالنسبة ليهم فيلم " غبي منه فيه " أفضل الأعمال وفيه ناس تانية تانية بتحب أبو العربي ".

وتابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : "في شريحة أخرى بتحب الأفلام ذات الطابع السياسي مثل "عايز حقي " و" جواز بقرار جمهوري" و" ظاظا " أو " نمس بوند " أو محامي خلع " .

وكشف انه بالنسبة له فإن فيلم " محامي خلع " يمثل علامة فارقة في مسيرته الفنية كونه تأليف العملاق الراحل وحيد حامد وإخراج محمد ياسين قائلاً : بالنسبة لي عشان اشتغل مع إسم زي وحيد حامد ده كان حلم كبير خاصة أنه فيلم ذو طابع كوميدي ".

وأكد أنه يحب أعماله في المجمل كونها غير مكررة معرباً عن أمنيته أن يكون هناك جزء ثان من فيلم " غبي منه فيه " قائلاً : " نفسي أعمل جزء ثاني منه وموصي كتاب مصر كلهم من أكبرهم لأصغرهم حتى هواة الكتابة نفسي أعمل جزء تاني أعلى من الأولاني ".

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وهنأ الفنان هاني رمزي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” متابعيه بعيد الأضحى .

و نشر هاني رمزي فيديو قائلاً : كل عام وانتم بخير ، وعيد سعيد عليكم وعلى بلدنا وعلى العالم العربى .

من ناحية يستعد الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري لتقديم مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسبيل ثالث ورابع أيام العيد على مسرح جراند طيبة مول في مدينة نصر .

قصة مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسيبل.

وتدور أحداث مسرحية أبو العربي حول شخصية أبو العربي الشهيرة “ هانى رمزى ” التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال عمل مسرحية أبو العربي في ميشن امبوسيبل

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.