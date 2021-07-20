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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حجازي عن مباراة أسبانيا : نحن أبطال أفريقيا

أحمد حجازي
أحمد حجازي

علق أحمد حجازي قائد منتخب مصر الأولمبي علي مواجهة أسبانيا غدا في افتتاحية منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 المقرر يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا .

 

وقال حجازي خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي ، ، إن أي لاعب يخوض اللاعب منافسات الأولمبياد ويصبح لاعبا أولمبيا ممثلا لبلده شرف كبير.

 

وشدد حجازي ، علي أن إسبانيا منتخب قوي ولديهم لاعبون شاركوا في بطولة يورو 2020 ولدينا فريق جيد تم إعداده على مدار 4 سنوات ونحن بطل إفريقيا ، مضيفا ، لدينا أيضا لاعبون رائعون واستعددنا بمعسكر لمدة 20 يوما ومستعدون للغاية للمنتخب الإسباني.

 

واختتم أحمد حجازي ، تصريحاته ، اننا نأمل تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية تسعد الشعب المصري.

 

وتشهد بطولة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مشاركة مصر بأكبر عدد في تاريخها بعد تأهل 134 لاعبا ولاعبة إلى الأولمبياد في سابقة هي الأولى من نوعها وسط آمال وطموحات كبيرة بتحقيق ميداليات أولمبية جديدة تضاف لإنجازات الرياضة المصرية عبر التاريخ .

 

ويرأس المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية البعثة المصرية المشاركة بأولمبياد طوكيو المقبلة وذلك بناء على قرار رسمي من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية .

 

وتضمن قائمة اللاعبين المصريين الذين سيخوضون دورة الألعاب الأولمبية المقبلة كلا من :

الخماسي الحديث : 
أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل 
السباحة : 
علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش 
الغطس :  مهاب مهيمن – مها عبدالسلام 
السباحة التوقيعية :  هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد 
تنس الطاولة : 
عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز 


السلاح : 
فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر 
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري 
فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة 
ندى حافظ .. سلاح السيف 
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة
التنس : 
ميار شريف – محمد صفوت 
المصارعة : 
محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع 
كانوي وكاياك : 
سما أحمد – مؤمن مهران 
الشراع : 
خلود منسي – علي بدوي 


الجمباز : 
ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة
فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم 
فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم 
التجديف : 
عبدالخالق البنا 
الفروسية : 
عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان 


كرة القدم : 
محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي 
كرة اليد : 
كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي -عمر الوكيل بكار - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع - محمد سند  - أحمد الأحمر – يحيى خالد - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري-  وسام سامي-  أحمد عادل.
 

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