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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القصة الكاملة..إنقاذ باخرة سياحية في الجيزة من جحيم النيران..فيديو

حريق الباخرة السياحية
حريق الباخرة السياحية

اندلع حريق بالأمس فى باخرة سياحية في شارع النيل فى أحد الطوابق حيث التهمت النيران جميع الأجزاء .

ونجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة، ولنشات الإنقاذ والإطفاء النيلية في السيطرة على حريق الباخرة السياحية في شارع النيل السياحي.

   ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق باخرة سياحية في شارع النيل وتم الدفع بـ 3 لنشات إطفاء في النيل لمحاولة محاصرة النيران ومنع إمتدادها.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع النيل السياحي بمحيط حريق الباخرة السياحية وأسفل كوبري الجامعة.

وحولت الخدمات المرورية الطريق بإتجاه نفق النهضة ثم السير في شارع شارل ديجول او العودة مرة أخرى لشارع النيل السياحي عقب المرور من نفق النهضة.

عاينت  فرق الأدلة الجنائية موقع حريق الباخرة السياحية في الجيزة، وذلك لإيفاد النيابة العامة بتقرير مفصل عن أسباب اشتعال النيران.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا باشتعال النيران في باخرة سياحية في شارع النيل بالقرب من كوبري عباس و تم الدفع بـ لانشات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص  كشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن الجيزة أن الحريق أندلع في سطح الباخرة السياحية وأمتد للطابق الثالث بها.

 

 

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حريق باخرة سياحية الطوابق النيران قوات الحماية المدنية في الجيزة والإطفاء النيلية سيارات اطفاء شارع النيل السياحي ب ت فرق الأدلة الجنائية

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