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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقرير من الادلة الجنائية عن حريق الباخرة السياحية في الجيزة

صدى البلد

عاينت فرق الأدلة الجنائية موقع حريق الباخرة السياحية في الجيزة، وذلك لايفاد النيابة العامة بتقرير مفصل عن اسباب اشتعال النيران.

وكانت الحماية المدنية في الجيزة، ولنشات الإنقاذ والإطفاء النيلية نجحت في السيطرة على حريق الباخرة السياحية في شارع النيل السياحي.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع النيل السياحي بمحيط حريق الباخرة السياحية وأسفل كوبري الجامعة.

وحولت الخدمات المرورية الطريق بإتجاه نفق النهضة ثم السير في شارع شارل ديجول او العودة مرة أخرى لشارع النيل السياحي عقب المرور من نفق النهضة.

وتمكنت وحدات الدفاع المدني في الجيزة من محاصرة السنة النيران في حريق باخرة سياحية بشارع النيل السياحي في الجيزة.

وتستكمل وحدات الدفاع المدني عمليات الإطفاء للسيطرة على الحريق تماما واجراء عمليات التبريد.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الباخرة السياحية في شارع النيل السياحي.

كما تم الدفع بـ 3 لنشات إطفاء في النيل لمحاولة محاصرة النيران ومنع إمتدادها.

حريق باخرة سياحية في شارع النيل السياحي بالجيزة

وكان حريق هائل نشب في باخرة سياحية على نهر النيل في الجيزة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في باخرة سياحية في شارع النيل السياحي بالقرب من كوبري الجامعة.

وعلى الفور تم الدفع بـ لنشات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات الأولية أن الحريق أندلع في سطح الباخرة السياحية وأمتد للطابق الثالث بها.

واستطاعت قوات الإطفاء والإنقاذ النهري السيطرة على الحريق.

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