إخماد حريق في مركب علي النيل.. فيديو

نشرت الإعلامية هالة سرحان ، فيديو لـ اخماد حريق في مركب علي النيل، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت هالة سرحان “ تم اخماد الحريق في مركب علي النيل في سرعة قياسية دعواتنا لرجال الشرطة والمطافئ المائية للشجاعة والاقدام وحسن وسرعة الاداء لا اصدق عيني ومدي السرعة في مجابهة واخماد هذا الحريق المخيف ”.

يذكر أن هالة سرحان، هاجمت دينا هشام الشهيرة بـ فتاة المايوه الشرعي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت هالة سرحان عبر حسابها قائلة: "حكاية الشابة المستهترة اللي بتعيط وتردح إنها عايزة تعيش حياتها ومنعوها من المايوه الشرعي حقها تلبس ماتريد لكن يبدو انها تؤدي دور ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان وأعلنت انهم معرفش مين ( هم ) سكتوا علي اللي قلعوا وشربوا وغنوا وقالت وسكتنا لكم طيب انت عايزة تروحي عندهم ليه أصلا ؟؟؟؟