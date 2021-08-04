لـ ملاك ومنتفعي العقارات.. غرامة 100 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء.. وبعد تحذيرات السيسي.. 50 جنيها غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الأربعاء:



200 مليون جنيه حجم الأعمال السنوي للمشروعات المتوسطة في القانون الجديد



لـ ملاك ومنتفعي العقارات..غرامة 100 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء

بعد تحذيرات السيسي ..50 جنيه غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في نتائج البعثة الأوليمبية بطوكيو

مقدمو التمويل الاستهلاكي يواجهون غرامة 100 ألف جنيه حال ارتكاب هذه المخالفة



رئيس صحة البرلمان يطالب بتكاتف 4 وزارات لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي للمصريين في منتهى الشفافية والوضوح

عضو صحة النواب: لن نسمح لـ خريجي كليات الطب بمزاولة خدمات المهنة دون إشراف وتدريب سريري



عربية النواب تثمن تضامن مصر ودعمها الكامل لجهود الرئيس التونسي لعودة الاستقرار للبلاد

بعد أزمة تهريب المنشطات.. وكيل القوى العاملة بالبرلمان يبعث رسالة مهمة لإدارة الأندية

