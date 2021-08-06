أثار الدمار ستظهر في قادم الأيام... "علي سعيد الكعبي" يعلق على رحيل ميسي عن برشلونة

علق الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بعد عدم التوصل الي اتفاق بين اللاعب والفريق.

وغرد علي سعيد الكعبي عبر تويتر قائلا "‏‏ بعد زلزال رونالدو هذا زلزال مدمر أخر يضرب الليجا ، رحيل ميسي بدون مقدمات ، أثار الدمار ستظهر في قادم الأيام ، الاقتصادية ، المنافسة ، بيع الحقوق ، زلزال بمعنى الكلمة هذا الخبر ".



وأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي .

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".



وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".



وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".