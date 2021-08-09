نشرة المرأة والصحة.. علاجات سريعة لدوالي الساقين انتبهي إليها.. وطريقة عمل التوابل في البيت للمشويات والمقليات لأشهر المطاعم بتكلفة أقل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

تحدث الدوالي عندما تنتفخ عروق الشخص وتتضخم و عند بعض الناس ، يمكن أن تسبب الألم وعدم الراحة و قد تساعد مجموعة من العلاجات المنزلية في تقليل ظهور الدوالي وألمها 5 طرق طبيعية لعلاج الدوالي في المنزل يقدمها موقع medicalnewstoday

طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة أحلى من المحلات هو ما تبحث عنه كل سيدة لتقديمه لأطفالها ولا يوجد أسهل من الكيك فهى من الحلويات المحببة لكثير من الأطفال التى يمكن تحضيرها بطرق مختلفة ومذاق لا يقاوم إليك 3 طرق مختلفة لطريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة أختارى الطريقة التى تناسبك

طريقة عمل التوابل فى البيت بتكلفة أقل فعندما يتعلق الأمر بالتوابل وأنواع الصلصة المختلفة فأن الصلصات محلية الصنع هى الأكثر بحثا مثل توابل صلصة الرانش وتوابل شوربة البصل الآن يمكنك عمل التوابل فى البيت وغير ذلك الكثير في مطبخك!

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي:

حرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الإثنين الموافق 9-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي