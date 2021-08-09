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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة

طريقة عمل حلويات
طريقة عمل حلويات سهلة

طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة  أحلى من المحلات هو ما تبحث عنه كل سيدة لتقديمه لأطفالها  ولا يوجد أسهل من الكيك فهى من الحلويات المحببة لكثير من الأطفال التى يمكن تحضيرها بطرق مختلفة ومذاق لا يقاوم إليك 3 طرق مختلفة لطريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة أختارى الطريقة التى تناسبك

1- حلويات منزلية سهلة .. كب كيك

السعرات الحرارية - 183 كيلو كالوري 

الدهون - 9 جم بروتين 

 الكربوهيدرات -3 جم

 سكر - 23 جم

 الألياف - 13 جم

مدة الطهى- 15 دقيقة 

وقت التحضير 10 دقائق

 وقت الطبخ- 20 دقيقة

 الوقت الكلي 30 دقيقة

طريقة عمل حلويات بـ دقيق السميد.. فيديو

شهيرة أبو سيف: كلى حلويات وخدي كبسولة التخسيس عادي

 الكب كيك بالمقادير والخطوات

الكب كيك  تعد أسرع حلويات المنزلية السهلة وهو حلوى لذيذة يمكن تقديمها في أي مناسبة فهى سهلة التحضير ومذاق رائع عند تناولها مع كريمة التزيين المفضلة لديك. 

قوامها الناعم يجعلها شهية للغاية. يمكن للمرء إعداد الكب كيك لحفلات أعياد الميلاد ، وحفلات استقبال المولود الجديد ، وبعض الاحتفالات الصغيرة.

¼ كوب دقيق لجميع الأغراض 

2 بيض كبير 

1¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

كوب من اللبن المحفوظ في درجة حرارة الغرفة 

نصف كوب زبدة مملحة غير مملحة

 نصف ملعقة صغيرة ملح

 2 ملاعق صغيرة من خلاصة الفانيليا

 نصف كوب سكر 

طريقة عمل حلويات سهلة جدا بالخطوات 

 

حلوى الكب كيك من أسرع حلويات منزلية سهلة إليك طريقة عملها بالخطوات

1-سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة ورشّي صينية الكب كيك  بالدقيق  

2- نأخذ الآن وعاءً متوسط ​​الحجم ويخفق 1¼ كوبدقيق و 1¼1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز 

ونصف ملعقة صغيرة ملح ثم ضعي خليط الدقيق جانبًا.

3- في وعاء آخر ، اخفقي الزبدة غير المملحة والسكر حتى تحصلي على قوام رقيق وسميك قليلاً. 

4-  أضيفي البيض إلى خليط السكر والزبدة وتأكد من خفق البيضة جيدًا أثناء إضافتها واحدة تلو الأخرى.

5- أضف ملعقتين صغيرتين من خلاصة الفانيليا إلى الخليط ثم اخفقهم جيدًا حتى يمتزجوا. 

6-أضف الآن خليط الدقيق إلى خليط البيض والزبدة والسكر.

7- أضف اللبن الرائب إلى الخليط و اضرب حتى تحصل على خليط متجانس وسلس.

8- يُسكب الخليط بالتساوي في 10-12 قالب كب كيك.

9- تأكد من أنك لا تملأ المقلاة بالكامل و اخبز الكيك لمدة 20 عند 350 درجة 

10- للتأكد من خبز الكب كيك بشكل صحيح ، أدخل عود أسنان فيه. إذا خرج عود الأسنان نظيفًا ، فهذا يعني أن الكب كيك مخبوز جيدًا.

11- دع الكب كيك يبرد لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يمكنك تزينه

طريقة عمل حلويات سهلة

2-طريقة عمل حلويات سهلة جدا ..ليزى كيك


بجانب الكب كيك تعد الليزى كيك وصفة سهلة مكونة من 3 مكونات ويستغرق صنعها أقل من 10 دقائق ويمكن تناولها مع فنجان من القهوة.

وقت التحضير 10 دقائق

الليزى كيك  بالمقادير والخطوات


بسكويت ماري أو بسكويت دايجستيف
 

الحليب المكثف المحلى


مسحوق الكاكاو -


طريقة عمل حلويات سهلة جدا بالخطوات 


1-ابدأ بخلط الحليب المكثف المحلى مع مسحوق الكاكاو وحاول تكوين مزيج بدون تكتلات

2-تذوق المزيج وأبدء فى إضافة السكر و الحليب المكثف قم بتقطيعالبسكويت و حاول أيضًا دمج فتات صغيرة جدًا لمساعدة الخليط على التماسك
 

3-الخطوة الأخيرة هي تشكيل الخليط يمكنك فرد ورق الفويل ووضع خليط البسكويت في المنتصف وقم بلف البلاستيك حول الخليط  لتشكيل جذع أسطواني
 

4- توضع الليزي كيك فى الفريزر  لمدة 5 ساعات على الأقل 
 

5- بعد أن تتجمد الكيك قطعيها إلى شرائح بسماكة 1 بوصة باستخدام سكين ساخن و قومى  بلف الباقي ووضعه في الفريزر لمدة تصل إلى 3 أشهر.

3-طريقة عمل الحلويات فى البيت ..كوكيز سريع

 وصفة بسكويت الكوكيز تعد طريقة عمل حلويات سهلة وغير مكلفة إذا كنت تبحثين دوما عن طريقة عمل الحلويات فى البيت يمكنك القيام بعمل وصفة بسكويت الكوكيز السريعه إليك المقادير والخطوات 

وقت التحضير 10 دقائق

 وقت الطبخ- 20 دقيقة

 الوقت الكلي 30 دقيقة

بسكويت الكوكيز بالمقادير والخطوات 

كوب دقيق

ملعقة من البيكينج بودر 

زبدة 

بيض 

نوتيلا

 

طريقة عمل حلويات سريعه

طريقة عمل الحلويات فى البيت بالخطوات

1-اخلطي الدقيق والبيكنج باودر في وعاء حتى يتجانسوا
2-نضيف النوتيلا والبيض المخفوق والزبدة المذابة والدقيق ويخلط جيدا 

3-شكليه على شكل كرات متشابهة الحجم وضعيه على ورقة بسكويت
 

4-اخبزيه في درجة حرارة 350 فهرنهايت لمدة 10-12 دقيقة.
 
‎مقادير تشيز كيك الكراميل


‎٣ كوب بسكوت مطحون
‎١ ملعقه كبيره كاكاو
‎١٠٠ جم زبده 
‎٤٠٠ جم جبن كريمي
‎٢ كوب كريمه
‎٤ شوكولاته بالكراميل مذوبه
‎٢ مغلف كريمه بودره
‎كريمه مخفوقه للوجه
‎شوكولاته بالكراميل للتزيين


‎طريقة تحضير تشيز كيك الكراميل


‎1-يخلط البسكوت و الكاكاو مع الزبدة ويتم رصهم فى صينية التشيز كيك
‎2-فى المضرب الكهربائى نخفق الجبنة الكريمية وتضاف  الكريمة البودرة و نخفق جيدا
‎3- فوق البسكوتنفرد نصف الخليط وويتم وضعه فى  الثلاجة ليتجمد
‎4-بالمايكرووف تذوب الشوكولاتة ثم نضع عليها القليل من خليط الكريمة ثم نضيفها لباقي الخليط
‎5- فوق طبقة الكريمة الاولى يفرد الخليط و ندخله الثلاجة حتى يتماسك و يتجمد
‎6-يزيين الوجه 

المراجع ..boldsky

طريقة سرعه لعمل الكب كيك

 

طريقة عمل الليزى كيك

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