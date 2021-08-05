طريقة عمل حلويات بـ دقيق السميد.. فيديو

قدم برنامج " البيه والهانم" المذاع على قناة " صدى البلد" طريقة عمل حلويات بـ دقيق السميد ، وإلى المقادير :
دقيق سميد
لبن بودرة
جبنة كيري
علبة قشطة
بسكويت سادة
التوبينج
كريم كراميل
سكر
بندقف
لبن
طريقة عمل باستا ميكس بصوص الأبيض والأحمر
قدمت الشيف نورهان ميشيل، خلال برنامج "سفرة دايمة" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل باستا ميكس بصوص الأبيض والأحمر.
مقادير باستا ميكس بصوص الأبيض والأحمر:
الصوص الأحمر:
طماطم مشوية فى الفرن مقشرة
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ريحان
ملعقة صغيرة صلصة
الدجاج:
نص كيلو فيليه دجاج سميك جدا
للتتبيلة:
ثوم مطحون بودرة
عصير ليمون
ريحان باربكيو صوص
زبدة+ زيت
للتزيين:
جبنة بارميزان مبشورة
زيتون