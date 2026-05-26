قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن تشغيل مجزر «كلح الجبل» بإدفو بطاقة 20 رأس ماشية في الساعة
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟
قفزة عالمية.. كيف تحولت القاهرة إلى عاصمة السيارات الذكية في إفريقيا؟
نفرة الحجاج إلى مزدلفة عبر أطول ممر مشاة في العالم
إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المصري يتعافى بقوة خلال العام المالي 2024 / 2025

البنك الإفريقي للتنمية
البنك الإفريقي للتنمية
أ ش أ

 أكد البنك الإفريقي للتنمية أن الاقتصاد المصري حقق تعافياً ملحوظاً خلال العام المالي 2024 / 2025، مسجلاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تجاوزت نسبة 4 % .

وأوضح تقرير البنك - الذي صدر ضمن "ملاحظات الدول"، في تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2026، خلال الاجتماعات السنوية في الكونغو برازفيل المنعقدة تحت شعار "تعبئة التمويل لتنمية إفريقيا في عالم منقسم" - أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل أساسي بقطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، والتشييد، والسياحة، إلى جانب ارتفاع الاستهلاك الخاص المدعوم بزيادة التحويلات المالية من المصريين بالخارج

وشهدت مصر - وفقا لتقرير البنك - تراجعاً ملموساً في معدلات التضخم، في العام المالي 2023 / 2024 وحتى العام المالي 2024/2025، وذلك بفعل سياسة نقدية مشددة اتبعها البنك المركزي المصري.

كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي متجاوزا 51 مليار دولار خلال العام المالي نفسه 2024 / 2025.

وأبرز التقرير التقدم الاجتماعي الملحوظ في مصر، حيث بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.754 عام 2025، مما يصنف مصر ضمن دول “التنمية البشرية المرتفعة”.

كما تم رفع الحد الأدنى للأجور وتوسع برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل ٤،٧ مليون اسرة، وانخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2025؛ وهو أقرب مستوى له إلى ما قبل جائحة كورونا

وتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يستقر نمو الاقتصاد المصري وأن يسير بنفس القوة خلال العام المالي 2026 / 2027، مدعوماً باستمرار زخم قطاعات الصناعة والسياحة والبناء، كما توقع انخفاض التضخم بفعل استمرار التشديد النقدي واستقرار العملات الأجنبية عبر السيطرة على التضخم الناتج عن عوامل خارجية.

ولفت البنك إلى أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على موقف حذر لكبح توقعات التضخم.

وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا التعافي يتطلب الحفاظ على التشديد المالي، وتنويع الصادرات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مع استمرار حسن التكيف مع العوامل الخارجية المتمثلة في التوترات الإقليمية.

البنك الإفريقي الاقتصاد المصري الناتج المحلي الإجمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

ترشيحاتنا

البنك الإفريقي للتنمية

البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المصري يتعافى بقوة خلال العام المالي 2024 / 2025

القوات الأمريكية أغرقت زورقين إيرانيين

نيويورك تايمز: القوات الأمريكية أغرقت زورقين إيرانيين خلال محاولة لزرع ألغام في مضيق هرمز

عاهل الأردن وملك البحرين

عاهل الأردن يؤكد لملك البحرين أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد