علاجات سريعة للتخلص من الدوالي وأعراض لا تغفليها

تحدث الدوالي عندما تنتفخ عروق الشخص وتتضخم و عند بعض الناس ، يمكن أن تسبب الألم وعدم الراحة و قد تساعد مجموعة من العلاجات المنزلية في تقليل ظهور الدوالي وألمها 5 طرق طبيعية لعلاج الدوالي في المنزل يقدمها موقع medicalnewstoday



ما هي الدوالي؟



تظهر الدوالي بلون أزرق غامق أو أرجواني وقد تنتفخ من تحت الجلد ويمكن أن تتطور الدوالي عندما تضعف الصمامات الصغيرة في الأوردة. عادة ما توقف هذه الصمامات تدفق الدم للخلف عبر الأوردة، وعندما تتضرر يمكن أن يتجمع الدم في الأوردة.

أعراض أخرى للدوالي

تشمل الأعراض الأخرى للدوالي ما يلي:

إحساس بالحرق أو الخفقان في الساقين

أرجل غير مريحة تشعر بالثقل أو الألم

تقلصات العضلات التي يمكن ملاحظتها بشكل أكبر في الليل

تورم القدمين والكاحلين

الجلد الجاف أو المتهيج الذي يبدو أرق فوق الدوالي



خمس علاجات منزلية للدوالي



إذا كان الشخص مصابًا بالدوالي ، فيمكنه تجربة العلاجات المنزلية التالية للمساعدة في إدارة الحالة وتحسين الأعراض:

1. تمرن

تساعد التمارين المنتظمة على تحسين الدورة الدموية في الساقين و تشمل التمارين الفعالة منخفضة التأثير ما يلي:

سباحة

المشي

ركوب الدراجات

اليوجا



2. الجوارب الضاغطة



متوفرة في معظم الصيدليات ويمكن أن تساعد عن طريق الضغط على الساقين. هذا يساعد العضلات والأوردة على تحريك الدم نحو القلب.

3 . التغييرات الغذائية

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل اللوز والفستق ، يمكن أن تساعد في توسع الأوردة عن طريق تقليل احتباس الماء في الجسم.

يمكن أن تتسبب الأطعمة المالحة أو الغنية بالصوديوم في احتفاظ الجسم بالماء ، لذا فإن التقليل من تناول الأطعمة المالحة يمكن أن يقلل من احتباس الماء . يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في تقليل احتباس الماء.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم:

اللوز والفستق

العدس والفاصوليا البيضاء

بطاطا

الخضار الورقية

بعض الأسماك مثل السلمون والتونة

تساعد الأطعمة التي تحتوي على الألياف في الحفاظ على حركة الأمعاء ومنع الإمساك . قد يكون هذا مهمًا ، لأن الضغط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تلف الصمامات أو جعلها أسوأ.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي:

المكسرات والبذور والبقوليات

الشوفان والقمح وبذور الكتان

أطعمة الحبوب الكاملة

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من دوالي الأوردة ، وبالتالي فإن التخلص من أي أرطال زائدة يمكن أن يقلل الضغط على الأوردة ويخفف من التورم وعدم الراحة.

5. تناول المزيد من مركبات الفلافونويد

قد تساعد إضافة الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد أيضًا الشخص على تقليص الدوالي.

تعمل مركبات الفلافونويد على تحسين الدورة الدموية ، مما يحافظ على تدفق الدم ، ويقلل من احتمالية تجمعه في الأوردة كما أنها تساعد في تقليل ضغط الدم في الشرايين ويمكنها إرخاء الأوعية الدموية ، وكلها يمكن أن تقلل من توسع الأوردة.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد ما يلي:

الخضار ، بما في ذلك البصل والفلفل والسبانخ والبروكلي

الفواكه الحمضية والعنب والكرز والتفاح والعنب البري

كاكاو

