حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 9 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الإثنين الموافق 9-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل



سيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك على جبهة العمل و سيكون عبء العمل عليك أكثر خلال هذه الفترة



برج الثور

إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فقد تضطر إلى السفر لمسافات طويلة خلال هذه الفترة كذلك هناك بعض التوتر سيحث في الحياة الأسرية. خلال هذا ، هناك احتمال حدوث نزاع في المنزل بشأن المال. من الأفضل أن تتحكم في نفسك كما أنك في نهاية الأسبوع ، ستكون تحت ضغط كبير



برج الجوزاء

من ناحية أخرى ينصح الموظف بتجنب الكسل وسرقة العمل فمهما كانت المسؤولية الموكلة إليك خلال هذه الفترة ، حاول الوفاء بها بالعمل الجاد الكامل والصدق.

برج السرطان

خلال هذا الوقت ، تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بشكل خاص بكلامك وسلوكك وخلال هذا الوقت يمكنك الحصول على الأموال التي تم إيقافها.

برج الأسد

ستكون الظروف مواتية في الحياة الأسريةو بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، تحتاج إلى ممارسة الرياضة بانتظام للبقاء في صحة جيد

برج العذراء

سيكون هذا الأسبوع مهمًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل وستحصل بالتأكيد على نتائج جيدة من عملك الجاد خلال هذه الفترة.



برج العقرب

ذا كنت تقوم بعمل وتتوقع الحصول على منصب رفيع ، فيمكنك خلال هذا الوقت الحصول على فرصة جيدة. إذا استفدت من هذه الفرصة ، فستتمكن قريبًا من تحقيق تقدم كبير

برج القوس

يُنصح الأشخاص الذين يمارسون الأعمال في شراكة بتجنب النزاعات و من المرجح أن يتم حل أي نزاع يتعلق بالممتلكات.

برج الجدي

. انتبه لعملك وابتعد عن الأشياء غير الضرورية. سيكون الوضع في الحياة الأسرية مواتية.

برج الدلو

إذا كنت طالبًا وتستعد لأي اختبار تنافسي فسيكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك من حيث المال. قد يكون هناك نفقات أكثر من الدخل خلال هذه الفترة في نهاية الأسبوع ، يمكنك الحصول على المال

برج الحوت

يمكنك كسب أموال جيدة خلال هذه الفترة بذكائك وعملك الجاد. هذه المرة ستكون مليئة بالصعود والهبوط بالنسبة لك من حيث الصحة. الإفراط في الإهمال تجاه الصحة سيزيد مشاكلك الصحية